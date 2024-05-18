Прикордонники повідомили про зменшення черг на кордоні з Польщею

Упродовж останніх днів на кордоні з Польщею спостерігалися черги з автобусів та легкових авто, наразі ситуація стабілізується. Скупчення спостерігаються лише на двох напрямках.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Характеристика пасажиропотоку протягом останніх днів показала збільшення динаміки руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. У зв’язку з чим на виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з легкових автомобілів та автобусів", – йдеться у повідомленні.

Водночас учора в другій половині дня черги почали зменшуватись, а на деяких напрямках взагалі не спостерігались.

Станом на 18 травня скупчення з легковиків фіксують в "Устилузі", та незначне – перед пунктом пропуску "Угринів". На решті напрямків черги відсутні в обох напрямках.

У ДПСУ наголошують, що інформація про збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності.

Натомість, прикордонники пояснюють, що із початком сезону відпусток, тенденція щодо збільшення потоку може періодично відстежуватися протягом літнього сезону.