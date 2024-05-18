Danone заявила про продаж свого бізнесу в Росії

Французький виробник харчів на напоїв Danone повідомив 17 травня про закриття угоди з продажу російського бізнесу компанії ТОВ "Вамін Р".

Про це повідомляє The Moscow Times.



У березні Danone повідомляла, що отримала від регулятивних органів необхідні дозволи для продажу бізнесу з виробництва основних молочних та рослинних продуктів у Росії.



Загальний збиток, зазначений Danone у своїй звітності, становить 1,2 млрд євро ($1,3 млрд).



Компанія розпочала передачу свого бізнесу в Росії у жовтні 2022 року. До цього компанія виключала вихід з російського ринку. Претендентами на купівлю активів Danone у різний час були російські, арабські та китайські компанії.

У липні 2023 року російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього "Данон Росія" очолив 33-річний Якуб Закрієв, який доводиться племінником голові Чечні Рамзану Кадирову. До цього гендиректором компанії був Чарлі Каппетті.

Російська фірма "Вамін" належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову із Татарстану. Влітку 2023 року його призначили до ради директорів компанії Life&Nutrition (перейменована "дочка" Danone в Росії).

На публікаціях Мінгазова в Instagram він позує на фото разом з Ахмедом Дудаєвим, міністром національної політики, зовнішніх зв'язків та інформації Чечні. На іншому фото Мінгазов зображений з російськими окупантами у формі з літерою "Z".

Раніше FT писало, що за російські активи Danone російська фірма обіцяла заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн), з цієї загальної суми Danone могла отримати 10 млрд рублів ($108,4 млн).