У Росії суд арештував активи Deutsche Bank

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області наклав арешт на російські активи німецького Deutsche Bank за позовом оператора комплексу з переробки та скраплення природного газу в Усть-Лузі – компанії "Русхімальянс" (на 50% належить "Газпрому").

Про це йдеться у рішенні суду, передає The Moscow Times.



Зазначається, що суд заборонив Deutsche Bank Aktiengesellschaft розпоряджатися 100% часткою у статутному капіталі російської "дочки" Дойче Банк, а також ТОВ "Технологічний центр Дойче Банку".



Суд наклав арешт на цінні папери (на 239 млн євро) та нерухомість, що належать Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а також "Дойче Банку" та його технологічному центру, на кошти зазначених компаній на всіх банківських рахунках.

Представник Deutsche Bank у Франкфурті повідомив, що банк уже зарезервував для покриття можливих збитків за цими активами близько 260 млн євро.



"Нам потрібно буде подивитися, як цей позов реалізується в російських судах, і оцінити безпосередні наслідки для операційної діяльності в Росії", – йдеться у заяві банку.

Як повідомлялося, напередодні російський суд наклав арешт на російські активи італійського банку UniCredit. Позов поступив також від компанії "Русхімальянс".