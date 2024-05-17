У Росії заарештували активи італійського банку UniCredit за позовом пов’язаної з "Газпромом" компанії

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області (Росія) наклав арешт на російські активи італійського банку UniCredit за позовом компанії "Русхімальянс" – оператора комплексу з переробки та скраплення природного газу в Усть-Лузі

Про це йдеться в рішенні суду, передає The Moscow Times.

Під відповідні заходи потрапили майно "Юнікредитбанку" в межах суми 462,7 млн євро: цінні папери, нерухоме майно та рахунки, що належать Uniсredit Bank (за винятком рахунків типу "С" та "І"), а також 100% часток у "Юнікредит Лізинг", 100% часток у "Юнікредит Гарант".

UniCredit Bank був одним із банків-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу з німецькою Linde, який був розірваний через західні санкції.

UniCredit у Росії

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток російського бізнесу італійської банківської групи UniCredit у першому кварталі 2024 року становив 213 млн євро. Це удвічі більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Російський "Юнікредит Банк" за підсумками 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 665 млн євро, хоча 2022 рік підконтрольний італійській групі UniCredit російський банк завершив зі збитком у розмірі 220 млн євро.

За даними Reuters, Європейський центральний банк планує наказати італійській фінансовій групі UniCredit скоротити свою присутність у Росії.

За словами співрозмовників агентства, вимоги до другого за величиною європейського банку в Росії будуть схожі на ті, які ЄЦБ висуває до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI).

Зокрема, ЄЦБ має намір надіслати UniCredit юридично обов’язковий наказ, що означатиме новий рівень тиску для скорочення бізнесу італійського банку в Росії. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе накладати жорсткі санкції, наприклад штрафи.

Італійська група UniCredit розпочала попередні переговори про продаж дочірнього банку в Росії ще у травні 2022 року, після прояву інтересу з боку фінансових організацій, а також компаній, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в РФ.