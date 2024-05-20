Жінки відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Які бізнеси створювали найчастіше

У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПи. Це 59% від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Водночас чоловіки відкрили 30 496 нових бізнесів за указаний період. Для порівняння, у 2021 році частка жінок становила 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.

Найчастіше жінки обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок проти 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% проти 11%) та інформаційних послуг (63% проти 37%).

Натомість чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків проти 42% жінок) та оптову торгівлю (52% проти 48%).

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.

Водночас, за даними сервісу "Опендатабот", за перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.