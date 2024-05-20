У Фінляндії можуть частково відкрити кордон з Росією

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розглядає варіант часткового відкриття східного кордону з Росією, але тільки після ухвалення "закону про видворення".

Про це він повідомив в інтерв'ю Yle Radio Suomi.

Орпо наголосив, що, згідно з розвідданими, Росія не змінила своєї політики і ситуація на кордоні залишається незмінною.



Попри те, що з приходом весни на кордоні не було зафіксовано зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають на можливість перетнути фінський кордон.



"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", – зазначив фінський прем’єр.

Читайте також: Фінляндія закрила морські пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін

Законопроєкт, який передбачає повернення прохачів притулку до Росії, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.



"Коли закон буде ухвалено, ми намагатимемося обережно відкрити кордон. Коли він (закон, – ред.) буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи та обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", – додав Орпо.



За словами прем'єра, Фінляндія має бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.



"Ми могли б спробувати розпочати з одного прикордонного пункту. І якщо з обох боків кордону буде налагоджено співпрацю, це дасть змогу відкрити й інші", – підсумував він.

Що відбувається на кордоні між РФ та Фінляндією?

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада 2023 року. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів. Спочатку кордон закрили на півтора місяці, згодом дію цього рішення продовжували.

14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні – "Вааліма" та "Ніірала". Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії.

Зрештою, у квітні 2024 року уряд Фінляндії вирішив залишити зачиненими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений строк.