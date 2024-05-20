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Новини
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Регулятор підвищив максимальні ціни на електроенергію для бізнесу

електроенергія,електрика,світло,леп

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Нацкомісії 20 квітня, передає ExPro.

Документ набирає чинності з 31 травня 2024 року.

Зокрема, затверджено наступні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00– 6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Як зазначає видання, прайс-кепи на РДН та ВДР на години мінімального навантаження зросли на 86%, а на години "вечірнього піку" – на 20%.

Читайте також: Нацкомісія передумала скасовувати обмеження цін на електроенергію для бізнесу

Як пише liga.net, учасники ринку сподіваються, що підвищення граничних цін дозволить стабілізувати енергосистему та збільшити імпорт електроенергію внночі.

Зазначається, що наразі в Україні вимикають світло уночі, адже імпортери не можуть придбати її в Європі та вигідно перепродати. У нічні години електроенергія на європейських ринках дорожчає та перевищує граничні ціни в Україні.

Тепер, промислові споживачі, які купують електроенергію в вечірні години та вночі, відповідно, платитимуть більше.

Як повідомлялося, 20 травня прогнозується імпорт електроенергії обсягом 19 499 МВт-год.

Автор: 

ціни (3442) електроенергія (4235) НКРЕКП (1442)


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20.05.2024 11:38 Відповісти
Скоро й побутовим підвищать, з 1.06.
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20.05.2024 12:06 Відповісти
Бізнес закладе підвищення в тарифи
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20.05.2024 12:43 Відповісти
Это всё повышение оплатит конечный потребитель , тоесть мы ВСЕ.
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20.05.2024 14:09 Відповісти
Кінцевий вирок буде споживачу-покупцю послуг/товарів.
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20.05.2024 16:05 Відповісти
Путло знищує Україну ззовні , а ЦЕЙ та ЦІ зсередини!

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
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20.05.2024 18:32 Відповісти
а де приклад та порівняння з єс?
і щодо конкурентноспроможності на світовому ринку
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21.05.2024 08:34 Відповісти

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