Регулятор підвищив максимальні ціни на електроенергію для бізнесу
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Нацкомісії 20 квітня, передає ExPro.
Документ набирає чинності з 31 травня 2024 року.
Зокрема, затверджено наступні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:
- максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;
На балансуючому ринку:
- максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00– 6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.
Як зазначає видання, прайс-кепи на РДН та ВДР на години мінімального навантаження зросли на 86%, а на години "вечірнього піку" – на 20%.
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Як пише liga.net, учасники ринку сподіваються, що підвищення граничних цін дозволить стабілізувати енергосистему та збільшити імпорт електроенергію внночі.
Зазначається, що наразі в Україні вимикають світло уночі, адже імпортери не можуть придбати її в Європі та вигідно перепродати. У нічні години електроенергія на європейських ринках дорожчає та перевищує граничні ціни в Україні.
Тепер, промислові споживачі, які купують електроенергію в вечірні години та вночі, відповідно, платитимуть більше.
Як повідомлялося, 20 травня прогнозується імпорт електроенергії обсягом 19 499 МВт-год.
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Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
і щодо конкурентноспроможності на світовому ринку