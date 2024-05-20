Ворог пошкодив газопроводи у двох областях

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопроводи у Сумській та Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Чернігівщині унаслідок обстрілу було одночасно відключено 848 абонентів у п’яти населених пунктах.

Як додали у Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини. Водночас удень Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми сусідньої країни.

У понеділок, 20 травня, уночі та вранці Україна вже здійснювала аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Також сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів, нагадали у відомстві.

До того ж прогнозується імпорт електроенергії обсягом 19 499 МВт-год.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.