В "Укренерго" повідомили, чи вплине потепління на відключення світла

Потепління дещо знизило споживання електроенергії по країні, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Радіо Свобода.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", – зазначив він.

Однак, за його словами, повністю уникнути відключень світла в Україні поки не вдасться. Очільник "Укренерго" уточнив, що енергетики будуть змушені обмежувати постачання електроенергії упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку.

Відключення світла, як пояснив Кудрицький, "триватимуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації".

Як повідомлялося, 20 травня заплановані відключення світла для промислових і побутових споживачів на всій території України. Графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.