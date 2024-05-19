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Завтра ввечері відключення світла заплановані по всій Україні, – "Укренерго"

світло

На завтра, 20 травня, заплановані відключення світла для промислових і побутових споживачів на всіх території України. Графіки будуть діяти з 18:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У неділю, 19 травня, упродовж доби були можливі аварійні відключення електроенергії побутових та промислових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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А в графіках є і ранкові і вечірні відключення, щоправда, чомусь черги з "обраними" всі в ранкових відключеннях, а ті, яких "кошмарили" раніше, вкотре потрапили у вечірні. Тепер хоч зрозуміло, чому так дивно склали графіки - вони тупо для "відмазки", аби народ думав, що виключають усіх, а в реальності лише у вечірній час і лише тих, кого і завжди.
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19.05.2024 22:54 Відповісти

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