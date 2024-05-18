"Укренерго" попередило про можливі аварійні відключення світла у двох областях

У неділю, 19 травня, упродовж доби можливі аварійні відключення електроенергії побутових та промислових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах у цих регіонах після дронових атак 18 травня.

Водночас відключення в інших регіонах не прогнозуються.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.