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Новини
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"Укренерго" попередило про можливі аварійні відключення світла у двох областях

енергетика,світло

У неділю, 19 травня, упродовж доби можливі аварійні відключення електроенергії побутових та промислових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах у цих регіонах після дронових атак 18 травня.

Водночас відключення в інших регіонах не прогнозуються.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Задрав цей грьобаний цирк.Людина несе відповідальність,що світло є.Він отримає відповідну немаленьку зарплату за цю відповідальність Але,не відповідає.Попереджує.Геть з поста.Хай рулить той,що вміє і відповідає,а не вимагає його жаліти.
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18.05.2024 20:47 Відповісти
TRUE: WAHR ist der Wert
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19.05.2024 15:52 Відповісти
Что реально бесит что никто вообще не действует.в Украине несколько тысяч маленьких котельных на газу которые просто палят газ.
А ведь могут при сжигании в двигателях давать электричество и тепло!!!
и зимой это электричество будет БЕСПЛАТНЫМ!!!!
Но никому ничего не надо.
уверен многие в своих домах готовы купить котлы которые при сжигании газа в двигателях еще и дают электроэнергию..Это должен кто -то заказать ..какую то программу кредитования для населения..
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20.05.2024 09:50 Відповісти

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