Ворог атакував енергооб’єкти у двох областях, пошкоджене обладнання

У ніч проти 18 травня російські військові атакували енергетичні об’єкти у Полтавській та Харківській областях, пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Уночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

На Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Крім того, у Донецькій обалсті з технологічних причин ненадовго вимикалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмлювалися дві шахти (людей на поверхню не виводили) та побутові споживачі. Наразі всіх споживачів заживлено.

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Як додали у Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася.

Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", – наголошують енергетики.

На сьогодні також прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 20 411 МВт-год. Експорту не передбачається.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.