БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 716 11

Завтра відключати світло для населення не планують, – "Укренерго"

світло

На завтра, 18 травня, попередньо відключення електроенергії не заплановані. Водночас сьогодні ввечері, 17 травня, з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" уточнили, що завтра по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

Там нагадали, що "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень – тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (4234) ДТЕК (1359) Укренерго (1994) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Завтра відключати світло для населення не планують

А вас поки що обіцяють не вішати.
показати весь коментар
17.05.2024 20:00
+4
Дивно, ми чуємо заяви тільки ахметовського Д ЕК а чого мовчить державний Укратом?
показати весь коментар
17.05.2024 20:36
+3
відключати світло перестануть тоді коли ахметов здохне разом із своїми свинособаками
показати весь коментар
17.05.2024 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра відключати світло для населення не планують

А вас поки що обіцяють не вішати.
показати весь коментар
17.05.2024 20:00 Відповісти
https://youtu.be/zdHZqC7Y29Y?si=0nGTkqfMYZYdo9tr
показати весь коментар
17.05.2024 20:15 Відповісти
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
показати весь коментар
18.05.2024 11:19 Відповісти
Дивно, ми чуємо заяви тільки ахметовського Д ЕК а чого мовчить державний Укратом?
показати весь коментар
17.05.2024 20:36 Відповісти
патамушо он вже ЗеАтом
показати весь коментар
17.05.2024 20:58 Відповісти
відключати світло перестануть тоді коли ахметов здохне разом із своїми свинособаками
показати весь коментар
17.05.2024 21:03 Відповісти
Зеленський шантажує Україну - типу як що будуть за нього, буде світло, ні, так світло вирубимо.
Дожились, клоун на рубільнікє України шантажує ії.
Думаю 20 травня 2024 коли закінчиться його президентський строк електрику вимкнуть по всій Україні щоб фігнею по майданам не страджали😁
показати весь коментар
18.05.2024 00:15 Відповісти
Відключення світла з 00.00 до 06.00 - це взагалі дуристика. Куди може діватися енергія у нічний час?
показати весь коментар
18.05.2024 06:43 Відповісти
А щоб населення нічним тарифом не зловживали.
показати весь коментар
18.05.2024 09:20 Відповісти
***, а я (і не тільки) двотарифний лічильник встановив. Лошара
показати весь коментар
18.05.2024 12:13 Відповісти
Doch, in Germany:

пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание

And BE honest, IT was because of the Filters could be attached on their beds!.
показати весь коментар
19.05.2024 16:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 