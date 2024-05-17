Завтра відключати світло для населення не планують, – "Укренерго"

На завтра, 18 травня, попередньо відключення електроенергії не заплановані. Водночас сьогодні ввечері, 17 травня, з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" уточнили, що завтра по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

Там нагадали, що "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень – тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Коли перестануть відключати світло

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.