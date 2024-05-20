Майже 190 політичних партій не подали звіти про майно та доходи. Їх оштрафують

Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2024 року не подали майже 190 політичних партій.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій завершилася 10 травня.

За неподання звітів передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

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НАЗК оприлюднило перелік усіх 188 політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк.

Зокрема, серед них: "Соціалістична партія України", Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Правий сектор", "Опозиційна платформа – За життя", "Партія "Відродження", "Наша Україна", "Демальянс (Демократичний альянс)", "Об’єднання "Самопоміч", "Партія Шарія", "УНА-УНСО", "Комуністична партія України" та інші.

Як повідомлялося, майже 200 політичних партій не подали вчасно звіти за 2020-2023 роки.