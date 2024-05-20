Санкції працюють: Десятки російських танкерів простоюють без роботи вже кілька місяців

Майже кожен російський нафтовий танкер, проти якого були запроваджені санкції США, простоює кілька місяців та не використовується за призначенням.

Як пише Bloomberg, це свідчить про те, що США можуть порушити ланцюжок постачання нафти в Москву, якщо захочуть, передає Forbes.

Відтак десятки танкерів застрягли без роботи за кілька місяців після того, як на них наклали санкції Міністерства фінансів США.

Зазначається, що з жовтня 40 суден, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, потрапили до санкційного списку Мінфіну США. Здебільшого обмеження запроваджували за порушення цінового ліміту, покликаного обмежити доступ Кремля до прибутків від торгівлі нафтою.

Лише одне з суден – "СКФ Приморʼя" – забрало вантаж і прямує до Азії. Якщо судно зможе без проблем розвантажитись, це може спонукати Росію знову використовувати більше кораблів, зазначає видання.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,16 трлн руб., вони зросли на 82% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у квітні нафтогазові доходи РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і становили 1,23 трлн руб.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження до бюджету РФ впали на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.