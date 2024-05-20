Нацбанк продав для підтримки курсу гривні за тиждень $490 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 13 по 17 травня зменшився до $490,05 млн з $533,41 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $490,51 млн для підтримки курсу гривні, а купив – лише $0,46 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $9,52 мільярда, а купив – $0,11 млрд.

Як повідомлялося, Нацбанк збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% – до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони склали $1,37 млрд.

За підсумками березня чистий продаж НБУ виріс до $1,788 млрд з $1,5 у лютому, однак з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже у $9 млрд міжнародні резерви зросли у березні одразу на 18% – до також рекордного рівня у $43,76 млрд.