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Нацбанк продав для підтримки курсу гривні за тиждень $490 мільйонів

взятка,валюта,доллар,доллары

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 13 по 17 травня зменшився до $490,05 млн з $533,41 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ продав минулого тижня на міжбанківському ринку $490,51 млн для підтримки курсу гривні, а купив – лише $0,46 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $9,52 мільярда, а купив – $0,11 млрд.

Як повідомлялося, Нацбанк збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% – до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони склали $1,37 млрд.

За підсумками березня чистий продаж НБУ виріс до $1,788 млрд з $1,5 у лютому, однак з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже у $9 млрд міжнародні резерви зросли у березні одразу на 18% – до також рекордного рівня у $43,76 млрд.

Автор: 

валюта (2163) гривня (1541) курс (1494) Міжбанк (328) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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продав єрмакові..
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20.05.2024 13:49 Відповісти
аби втримати примарну "стабільність" епохи какаразнічного шашличніка Найвеличнівшивого-Підєрмацького, зеленські зебіли спустошують золотовалютні запаси втричі швидше за Йаника-госпідарника у "найкращі" часи...
ідіоти-квіточки наголосували усій Україні Вирок-2019 так, шо хУже-такі стало.. ЄслІ йЄщо хто досі не роздуплився і бажає продовження "приколів і поржать"
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20.05.2024 13:53 Відповісти
Для підтримки піару Зеленского палять резерви ще швидше ніж при Янику.
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20.05.2024 17:24 Відповісти

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