"Укрзалізниця" спрогнозувала ажіотажний попит на міжнародні рейси влітку. Які рейси найпопулярніші?

АТ "Укрзалізниця" із початку року перевезло майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. Також компанія очікує влітку пожвавлення попиту на закордонні рейси.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем – 451 тисяча, з Хелмом – 226 тисяч та з Варшавою – понад 82 тисячі.

"Наразі компанія активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 – з найбільших міст України, ще 14 – з прикордонних містечок", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзди курсують до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини та Словаччини.

Найпопулярнішим поїздом залишається №67/68 Київ – Варшава. Водночас кількість місць у ньому обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їхня кількість у парку компанії обмежена, пояснили в УЗ.

Продаж квитків відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.