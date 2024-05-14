"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для придбання квитків

"Укрзалізниця" запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Як повідомляється, сайт розроблений за підтримки Mastercard та запущений у бета-режимі.

Функції нового сайту "Укрзалізниці"

Наразі доступний наступний фунціонал:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ-Варшава та Київ-Відень після верифікації акаунту через "Дія.Підпис";

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay тощо.

Новий ресурс доступний за посиланням, а перехід буде здійснюватись поступово для комфорту всіх користувачів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" на внутрішніх пасажирських перевезеннях.

До того стало відомо, що зоозахисна організація UAnimals разом із "Укрзалізницею" напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах.