"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для придбання квитків
"Укрзалізниця" запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Як повідомляється, сайт розроблений за підтримки Mastercard та запущений у бета-режимі.
Функції нового сайту "Укрзалізниці"
Наразі доступний наступний фунціонал:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ-Варшава та Київ-Відень після верифікації акаунту через "Дія.Підпис";
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay тощо.
Новий ресурс доступний за посиланням, а перехід буде здійснюватись поступово для комфорту всіх користувачів.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" на внутрішніх пасажирських перевезеннях.
До того стало відомо, що зоозахисна організація UAnimals разом із "Укрзалізницею" напрацює оновлені правила перевезення тварин у поїздах.
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