"Укрзалізниця" скасувала заморожені через війну аукціони з продажу металобрухту

АТ "Укрзалізниця" скасувала аукціони з продажу металобрухту на майданчику "Prozorro.Продажі", що були проведені на початку лютого 2022 року, але були заморожені із початком вторгнення російських військ.

Про це йдеться у рішенні Департаменту майнової політики "Укрзалізниця", повідомляє бізнес-портал UAprom.

"У зв’язку з настанням обставин непереборної сили, що призвели до порушення строків проведення аукціонів, втрати майна що є предметом аукціонів, враховуючи звернення переможців щодо їх відміни й роз’яснення адміністратора "Prozorro.Продажі", на підставі рішення прийнятого Комісією АТ "Укрзалізниця" з питань заготівлі та використання брухту чорних та кольорових металів від 16 квітня 2024 скасовувати електронні аукціони, які оголошені в "Prozorro.Продажі" відповідно до рішення правління АТ "Укрзалізниця", – йдеться у документі.

Зокрема, скасовано 50 лотів з продажу металобрухту загальним обсягом 33,8 тис. тонн на загальну суму майже 292,5 млн грн.

Раніше член правління "Укрзалізниці" Євген Шрамко повідомляв, що компанія до кінця квітня 2024 року ухвалить рішення щодо розблокування або скасування аукціонів з продажу металобрухту, що були проведені у системі "Prozorro.Продажі" ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" припинила продажі металобрухту восени 2023 року через нібито бюрократичні перепони у регуляторній базі.

Українські металурги – основні споживачі брухту на внутрішньому ринку – неодноразово закликали "Укрзалізницю" відновити такі аукціони через гостру потребу у сировині для збільшення обсягів виробництва.

Наприкінці лютого 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко запевнив, що компанія готова відновити реалізацію брухту на "Prozorro.Продажі" в обсязі 20 тис. тонн щомісяця, але цього не відбулося й досі.