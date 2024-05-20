Наслідки кібератаки: Хакери зруйнували 70% віртуальної інфраструктури "Київстару"

Через безпрецедентну кібератаку проти мобільного оператора "Київстар", здійснену наприкінці 2023 року, було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури – постраждало 4,8 тис. віртуальних серверів із 5 тис.

Про це розповів президент компанії Олександр Комаров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є фізична мережа, яка розташована по всій Україні, має свою архітектуру. Над нею є віртуальна мережа, яка поєднує в собі технологічну IT-мережу і корпоративну IT-мережу Ось вони і були зруйновані на 70%", – пояснив Комаров.

Він уточнив, що йдеться не про всі сегменти.

"Сегментація спрацювала добре – і це один із висновків, який ми зробили. Головний висновок – робіть усе, виходячи з припущення, що вас можуть "пробити" щодня", – сказав Комаров.

Він додав, що після кібератаки компанія значно змінила підходи до побудови всієї мережі, поєднання географічної та віртуальної інфраструктури.

"Наприклад, у нас є досить суттєвий географічний поділ фізичної мережі, але у нас не було такого ж географічного поділу на рівні віртуальної мережі. Ця кібератака суттєво вплинула на наш світогляд. І не тільки наш, а й інших операторів. Ми з багатьма компаніями поділилися інформацією, зокрема із зарубіжними операторами, щоб допомогти їм зміцнити захист", – розказав Комаров.

Він також зазначив, що відтоку абонентів через кібератаку не відбулося.

Крім того, жоден із клієнтів компанії не звернувся до суду, а у кримінальній справі, яку за фактом кібератаки розслідує Служба безпеки України, не фігурує жоден співробітник "Київстару".

Хакерська атака на "Київстар"

Раніше повідомлялося, що дохід "Київстара" в січні-березні знизився на 14,1%, до 7,1 млрд грн, через реалізацію програми лояльності після кібератаки наприкінці 2023 року.

Так, компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена в першому кварталі 2024 року.

Як повідомлялося, вранці 12 грудня 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше в "Київстарі" заявили про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми, але скільки це триватиме, наразі невідомо.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг.