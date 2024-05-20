Державний енерготрейдер ЕКУ почне працювати у Словаччині
Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" планує створити дочірню компанію у Словаччини.
Компанія вже провела тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації бізнесу у цій країні, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.
За результатами торгів, послуги замовили компанії "Кінстеллар Україна", яка запропонувала виконати замовлення за 2,9 млн грн, що на 30% нижче очікуваної вартості закупівлі.
Окрім неї, у торгах брали участь ТОВ "Сі Ем Ес Райх-Роровіг Хайнц" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".
До закупівлі включено широкий перелік послуг, в тому числі, юридичний супровід отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі електричною енергією, реєстрація в податковому органі, юридичний супровід укладення обов’язкових договорів для участі на ринку електричної енергії, юридичний супровід переговорів та укладення договору оренди приміщення, з метою працевлаштування директора ДП (негромадянин Словаччини/ЄС) здійснення юридичний супровід та інше.
Як повідомлялося, чистий прибуток державного АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) за 2023 рік становив 148,9 млн грн.
У березні 2024 року ЕКУ була другим за обсягами імпортером електроенергії в Україну, компанія продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини і Румунії, а також розпочала постачання електроенергії із Угорщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль