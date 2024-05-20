Російські банки почали масово закривати відділення після обвалу прибутків

Російські банки масово скорочують мережу своїх відділень у країні після падіння прибутків. Сумарно за квітень 2024 року був закритий 101 офіс.

Про це повідомив начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий із посиланням на дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Як розповів Осадчий, до 1 травня кількість відділень знизилася до 24 347, в основному через "Сбєрбанк", який ліквідував одразу 49 філій.

Загалом за перші чотири місяці цього року кредитні організації ліквідували 171 офіс.

За весь 2023 рік у Росії було відкрито лише одне банківське відділення.

Проте такі структури активно створювалися на окупованих Росією територіях України. Так, "Промсвязьбанк", ЦМРБанк, "ИС Банк" і "РостФинанс" відкрили там 296 своїх філій. Загалом станом на 1 травня на окупованих українських територіях працюють 503 банківські відділення.

Прибутки російських банків

Повідомляється, що прибуток 20 російських банків із топ-50 різко знизився у першому кварталі 2024 року. Зокрема, у "Почта-банку" він упав у 31,2 раза, банку "Зенит" – у 7,5 раза, "ХКФ-банку" – у 5,5 раза. Прибуток "Альфа-Банку" скоротився більш ніж утричі, ВТБ і "Совкомбанку" – у 2,8 раза.

У кредитних організаціях пояснили падіння маржинальності бізнесу санкціями, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як "податок на війну".

Також зазначається, що рентабельність банківського бізнесу в Росії падає: за останній рік банки збільшили активи на 20%, а загальне зростання квартального прибутку склало всього 2%.