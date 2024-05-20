У Києві на Оболоні відзавтра на чотири місяці обмежать рух транспорту. КАРТА

Відзавтра, 21 травня, до 28 вересня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Сім’ї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь") у Києві.

Про це йдеться в повідомленні Київської міськоїдержавної адміністрації.

Як зазначається, зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розв'язки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Маршрути об'їзду

Зокрема, об'їзд місця виконання робіт здійснюватиметься:

у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);

у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.

Як повідомлялося, у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об’єкті розпочали в червні 2023 року.