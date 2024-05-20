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Новини
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У Києві на Оболоні відзавтра на чотири місяці обмежать рух транспорту. КАРТА

ремонт

Відзавтра, 21 травня, до 28 вересня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Сім’ї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь") у Києві.

Про це йдеться в повідомленні Київської міськоїдержавної адміністрації.

Як зазначається, зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розв'язки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

ремонт вулиці на Оболоні

Маршрути об'їзду

Зокрема, об'їзд місця виконання робіт здійснюватиметься:

  • у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);
  • у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.

Як повідомлялося, у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об’єкті розпочали в червні 2023 року.

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) ремонт (1471)


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А люди донатять обмежуючи себе в чомусь, поки ці уроди дороги продовжують робити по всій Україні
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20.05.2024 21:28 Відповісти
Ні! Я кличка не обирав!
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20.05.2024 21:40 Відповісти
Велике крадівництво. Хоть поржом
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20.05.2024 21:33 Відповісти
Дійсно! В КМДА ні як не нажеруться!
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20.05.2024 21:42 Відповісти
2млрд.гривень , з них 30% вкрасти - оце є перша мета будівництва. Друга мета , як основна : ці гроши під час війни підуть не на захист України ...
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20.05.2024 21:43 Відповісти
Для кого оці дороги, розв'язки та інша хрінь..., для танків підорафії... Схаменіться!
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20.05.2024 21:54 Відповісти
Чи не краще закупити зброю для ЗСУ?
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20.05.2024 22:49 Відповісти

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