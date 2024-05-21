Міноборони законтрактувало озброєння на 237 мільярдів, але потрібно вдвічі більше, – Безрукова

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" уклала контрактів для закупівлі озброєння на 237 млрд грн до кінця року. Понад 70% суми припадає на угоди з українськими виробниками.

Про це повідомила очільниця Агенції Марина Безрукова, передає Forbes.

За її словами, у першому кварталі 2024 року Агенція законтрактувала більше озброєння, ніж за весь попередній рік. Із 1 січня закупівлі озброєння йдуть виключно через Агенцію.

Загалом на цей рік Агенція оборонних закупівель уклала контрактів на 237 млрд грн, додала Безрукова. Утім, за її словами, потрібно щонайменше вдвічі більше.

"Адже Збройним силам України потрібне озброєння тут та зараз. Найважче, коли постачання не відбувається вчасно, затримка навіть на день може коштувати життя", – пояснила Безрукова в інтерв’ю виданню.

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Агенція також уклала декілька прямих договорів з відомими міжнародними компаніями, але їх назви Безрукова відмовилась називати. "Це контракти на виготовлення артилерії, снарядів, плавзасобів тощо. По снарядах 155-мм калібру також працюємо", – лише уточнила вона.

Прямі угоди з виробниками наразі становлять близько третини від суми контрактів на імпортне озброєння, укладених цьогоріч.

Понад 70% від суми усіх укладених угод припадає на контракти з українськими виробниками – як державними, так і приватними, додала Безрукова. Зокрема, майже всі безпілотники закуповують у приватних компаній, а боєприпаси – в державних.

Як повідомлялося, держава закупила через Prozorro Market понад 10 тисяч дронів на мільярд гривень.