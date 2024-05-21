Жоден метзавод не просив "Укрзалізницю" про скасування аукціонів із продажу металобрухту, – "Укрметалургпром"

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спростовує інформацію, поширювану у ЗМІ, що нібито метзаводи зверталася до "Укрзалізниці" щодо скасування аукціонів із продажу металобрухту, які були проведені на початку лютого 2022 року.

Про це йдеться в заяві пресслужби об’єднання, повідомляє бізнес-портал UAprom.

Зазначається, що жоден український метзавод, зокрема, які були визнані переможцями низки аукціонів із продажу металобрухту, не зверталися до "Укрзалізниці" щодо їх скасування. Ця інформація не відповідає дійсності.

Навпаки, в об’єднанні наголошують, що українські металурги дуже зацікавлені у металобрухті УЗ та чекають на відновлення продажів сировини, які були зупинені восени минулого року.

За словами президента ОП "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова, протягом двох років українські металургійні заводи чекали на рішення УЗ стосовно цих заморожених аукціонів. Вони внесли заставу у кілька мільйонів гривень, підписали усі договори, направили їх в "Укрзалізницю", тобто були готові купити цю сировину. Проте УЗ відмовилась відвантажувати брухт.

"Взагалі складається парадоксальна ситуація: потреба металургів у брухті зростає, "Укрзалізниця" може мати додатковий дохід, але приймає антидержавне рішення по скасуванню вже проведених аукціонів. Дії керівництва УЗ зрозуміти важко. Ще раз підкреслю: кінцеві споживачі брухту – українські металурги – готові купляти сировину в УЗ, вона нам потрібна для збільшення обсягів виробництва продукції. Тому інформація, що нібито самі метзаводи звернулися до "Укрзалізниці" по скасування аукціонів, не відповідає дійсності", – підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Департамент майнової політики "Укрзалізниця" вирішив скасувати аукціони з продажу металобрухту на майданчику "Prozorro.Продажі", що були проведені на початку лютого 2022 року, але були заморожені із початком вторгнення російських військ.