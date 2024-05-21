Міноборони уклало перші довгострокові контракти з українськими виробниками зброї

Від початку року держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" уклала перші шість довгострокових контактів для закупівлі озброєння в українських виробників. Зокрема, вони передбачають закупівлю дронів, бронетехніки та снарядів упродовж трьох років.

Про це повідомила очільниця Агенції Марина Безрукова, передає Forbes.

Як пояснила чиновниця, в умовах воєнного стану бюджетне планування передбачає максимум річні контракти. "Але нам вдалося його частково обійти", – додала вона.

Так, Агенція уклала перші довгострокові угоди для закупівлі озброєння в українських виробників. Зокрема, йдеться про шість трирічних контрактів з українськими виробниками на закупівлю дронів, бронетехніки та снарядів.

"Буде більше", – підкреслила очільниця Безрукова. За її словами, уже "на підході" контракт щодо РЕБів.

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Вийти на довгострокові контракти – це одна з ключових цілей Агенції, пояснила Безрукова. "Бо коли ти купуєш "на вчора" – це завжди дорожче", – додала вона. Є певні типи снарядів, яких Україна потребує постійно, і якщо закупляти їх зі значним часовим запасом, великі виробники дуже "не соромляться" у своїй маржі.

Однорічні контракти з виробниками зброї також не дають компаніям можливості довгострокового планування і часто призводять до дефіциту обігових коштів. Попри рекордну ліквідність, українські банки відмовляють "оборонці" у фінансуванні. Бізнес не може заздалегідь замовити достатні обсяги сировини, спланувати штат, виробництво.

Як повідомлялося, "Агенція оборонних закупівель" уклала до кінця року контрактів для закупівлі озброєння на 237 млрд грн. Понад 70% суми припадає на угоди з українськими виробниками.