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Новини
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Агенція Міноборони закупила 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією на 500 мільйонів

мавік

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих за державний кошт безпілотників DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T), а загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

  • DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;
  • DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова зауважила, що на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості, а оплачувати дрони будуть після постачання.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, наразі у цих закупівлях очікується підписання контрактів.

Читайте також: Міноборони законтрактувало озброєння на 237 мільярдів, але потрібно вдвічі більше, – Безрукова

Як повідомлялося, у квітні "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 3000 дронів Mavic 3Е і 1000 Мavic 3T на загальну суму 575,22 млн грн.

До комплектації цих дронів входять три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю понад 20 тис. грн. З урахуванням цього, "мавіки" у контрактах держпідприємства в середньому на 20% дешевші від останніх великих закупівель Держслужби спецзв’язку і інформатизації, які були проведені восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Міноборони не закуповували такі дрони, а колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що потреби закуповувати такі безпілотники для ЗСУ немає, бо військові їх "не сприймають, наші генерали їх називають "весільні дрони".

Автор: 

безпілотник (534) Міноборони (956) Prozorro (1743) закупівлі (2605) дрони (360)


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Та казав Рєзнік, що йому весільних дронів нінада...
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21.05.2024 15:26 Відповісти
Будемо надіятись , що вкрали небагато !!!
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21.05.2024 15:30 Відповісти
по 3000 за штуку тобто на кількості не змогли вибити знижку з постачальника?
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Великі знижки нині на снаряди , хоча їх готові мільйонами купувати ? (( Те саме і з дронами , не ми то кацапи куплять .
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21.05.2024 16:10 Відповісти
Чому ці гроші не інвестують я в вітчизняне виробництво? Тому що не стільки спіздиш?
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21.05.2024 15:36 Відповісти
Залишилось закупити 995800.
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21.05.2024 15:45 Відповісти
Круто! Коли всі вже перейшли на використання саморобних українських дронів, міноборони відвалило вагон грошей китайцям за дрони, які трекають і ******* всі кому не лінь.
Браво, дибіли блд...
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21.05.2024 16:12 Відповісти
Чому тільки 4200 дронів. Зеленський коли був президентом обіцяв 1000000 дронів. Брехун долбаний.
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21.05.2024 16:45 Відповісти

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