У Росії в півтора раза збільшилася кількість доларових мільйонерів

Кількість приватних клієнтів російських банків та інвесткомпаній із капіталом понад $1 млн за минулий рік зросла в 1,5 раза. Причиною цьому є те, що багаті росіяни стали виводити менше грошей за кордон через санкції.

Це показало дослідження консалтингової компанії Frank RG, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, компанія нарахувала майже 22 тис. заможних клієнтів. Їхні кошти за 2023 рік збільшилися на 62%, до 13,1 трлн руб. – це майже чверть (23%) всього фінансового капіталу Росії.

За рік через девальвацію рубля мінімальна сума для потрапляння до цієї категорії зросла з 60 млн до 100 млн руб.; за старою планкою до неї потрапили б 52,5 тис. осіб.

Крім того, аналітики Frank RG вперше виділили сегмент дуже заможних людей із розміщеним у Росії капіталом від 500 млн руб. – до нього потрапило близько 4 тис. осіб (+60% до 2022 року).

Тенденції 2022 року

У 2022 році тренд був протилежним: заможні клієнти активно виводили гроші з Росії.

За перший рік розв'язаної Росією війни проти України їхні кошти в російських банках та інвесткомпаніях скоротилися на 21,5% (вклади – на 17%, інвестиції – понад чверть). Далося взнаки зміцнення рубля, переоцінка портфелів цінних паперів, але головною причиною аналітики Frank RG називали переказ коштів за кордон.

Тільки на купівлю закордонної нерухомості росіяни витратили понад 1 трлн руб. (в основному витрати припали на ОАЕ – більше 750 млрд руб.). Проте, як зазначається, тримати кошти в іноземних банках та фінансових компаніях стає дедалі небезпечніше, тому тренд розвернувся.

Активи в валюті

Доларові мільйонери зберігають у валюті набагато більшу частку активів, ніж середній росіянин.

Валютизація вкладів опустилася нижче 10%, а у заможних росіян на валюту припадає близько 30% портфеля. Дві головні валюти – долар (у середньому 53%) та юань (31%), хоча популярність зарубіжних юрисдикцій розміщення капіталу падає.

Мільйонери в Україні

Як повідомлялося, в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців.

Кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що зростання кількості офіційних мільйонерів в Україні за результатами декларації доходів за 2023 рік пов’язане з детінізацією доходів громадян.