Банки продовжують збільшувати видачу іпотечних кредитів. Де найчастіше купують житло?

Банки України в березні цього року видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити Національнго банку України.

Ставки за іпотекою і кількість кредитів

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем – лютим 2024 року – на 10,5%. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п'ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев'ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

Зазначається, що майже всі кредити на житло в березні надано в межах програми "єОселя", тобто пільгове кредитування залишається рушієм іпотечного сегмента.

Найпопулярніші області

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів в березні видано в Києві та Київській області – 369 договорів на загальну суму 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу), Львівській (55 договорів на 100 млн грн), Одеській (49 на 70,7 млн грн) та Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн) областях.

Під час опитування в квітні 2024 року відповіді надали 37 банків з часткою 98,1% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Хто може скористатися програмою "єОселя"

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.

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Як повідомлялося, українські банки у лютому 2024 року видали 783 іпотечних кредити на загальну суму 1,3 мільярда гривень. У січні банки видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн після рекордного показника, зафіксованого у грудні 2023 року, – 993 кредити на 1,6 млрд грн.

Загалом у 2023 році банки видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.

У березні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" у 2024 році.