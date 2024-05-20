Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення, кредитування активно зростає, – НБУ

Банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за перший квартал 2024 року, оприлюдненому Національним банком України (НБУ).

У Нацбанку нагадали, що з початку року облікову ставку знижували двічі – у березні та квітні, сукупно на 1,5 відсоткового пункта – до 13,5% річних.

"Ставки за новими депозитами бізнесу помітно відреагували на зміну ключової ставки – знизилися на 0,7 в. п. – до 9,5% річних", – зазначається в огляді.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу впродовж кварталу знизилися ще на 1 в. п. – до 16,7% річних.

"Стрімкіше (на 4,6 в. п.) знизилися ставки за новими кредитами великим підприємствам під іноземним контролем, 95% яких – строком до одного місяця. Ставки за кредитами великим національним приватним підприємствам та МСП знижувалися повільніше", – вказує НБУ.

При цьому корпоративне кредитування пожвавлюється три квартали поспіль: чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на 2,9% за квартал та на 7,2% в річному вимірі. Річні темпи зростання обсягу гривневих позик МСП прискорилися до 15,9%.

"Надалі зростає вага кредитування поза межами державних програм підтримки. Частка кредитів в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" в першому кварталі скоротилася до третини гривневого працюючого валового портфеля", – уточнили у Нацбанку.

Водночас український індекс депозитних ставок населення UIRD майже не змінився, а середня ставка за новими депозитними угодами з населенням (включно з коштами на вимогу) зменшилася на 0,3 в. п. – до 10,8% річних.

За новими кредитами фізичним особам ставка коливалася на рівні близько 27,5% річних.

При цьому обсяг чистих роздрібних гривневих кредитів далі зростав швидкими темпами: за перший квартал на 9,9% та більш ніж на третину за рік. Як і в попередні квартали, зростання насамперед забезпечувало карткове кредитування двома банками-лідерами, уточнили в НБУ.

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Крім того, пожвавлювалося іпотечне кредитування: приріст чистого портфеля за перший квартал становив 16,5%, за рік – 75%.

"Таке зростання відбувалося завдяки програмі кредитування "єОселя": портфель приріс на 3.8 млрд грн кв/кв та на 12.1 млрд грн р/р. Частка іпотеки зросла до 12.4% від чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували її повільнішого зниження.

14 березня правління Національного банку несподівано ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%.