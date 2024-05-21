Мінсоцполітики переведе закупівлі за кошти міжнародних донорів у Prozorro

Міністерство соціальної політики України буде проводити закупівлі всіх товарів і робіт у межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", фінансування якого забезпечує Світовий банк, через систему Prozorro.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Проєкт спрямований на покращення системи соціальної допомоги та соціальних послуг для малозабезпечених сімей в Україні, зокрема через інвестиції в розвиток матеріальної бази соціальної сфери. Мінсоцполітики співпрацює зі Світовим банком у рамках проєкту з 2014 року.

"Закупівлі в рамках проєкту здійснюються відповідно до правил Світового банку, і донедавна проводились без використання української системи електронних закупівель Prozorro. Через це не дуже великий відсоток українських підприємців брав участь в торгах", – зазначили в Міністерстві.

Що зміниться

Відтепер закупівля всіх товарів і робіт за проєктом буде проводитися через Prozorro, а організація закупівель (консультації з ринком, визначення орієнтовної вартості закупівель, формування документації конкурсних торгів, проведення тендеру, тощо) здійснюватиметься профільною установою "Професійні закупівлі", що підпорядковується Міністерству економіки України.

Відповідний договір між Мінсоцполітики та держустановою "Професійні закупівлі" було укладено в квітні цього року.

Оплата послуг ДУ "Професійні закупівлі" здійснюватиметься тільки в разі успішного завершення процедури закупівлі.

У березні стало відомо, що "Укроборонпром" поверне більшість закупівель у Prozorro.

Також повідомлялося, що обсяг державних закупівель повернувся на рівень до початку повномасштабного вторгнення: протягом квітня 7,4 тис. публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.