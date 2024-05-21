За рік українці отримали за програмою "єВідновлення" 11 мільярдів. Кабмін виділив додаткові кошти
Державною програмою "єВідновлення" за рік її роботи скористалися понад 57 тисяч українців, вони отримали понад 11 мільярдів гривень на ремонти пошкодженого житла і придбання нового.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок, 21 травня, передає пресслужба Кабміну.
"Програмою "єВідновлення" за рік скористалися понад 57 тис. українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн. З них 5,8 млрд грн – це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн – на купівлю нерухомості через житловий сертифікат. Наразі 2800 тис. родин таким чином придбали собі оселю", – розповів Шмигаль.
Він додав, що сьогодні Кабмін виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення".
"Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни", – додав Шмигаль.
Представник уряду у парламенті Василь Мельничук уточнив, що кошти виділені Мінінфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі для надання компенсації для відновлення обʼєктів нерухомості, пошкоджених внаслідок бойових дій за програмою "єВідновлення".
Як отримати компенсацію за знищене житло
Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла, яке не можна відновити. Алгоритм отримання компенсації за зруйноване житло наступний:
- подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
- подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
- дочекатися, доки житло обстежить комісія – це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;
- отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;
- вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
- припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.
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