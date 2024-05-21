США попередили німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти Росії

США закликали німецькі банки посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії та припинити спроби їх обійти, щоб уникнути потенційних санкцій, які перекриють їм доступ до розрахунків у доларах.

Про це очільниця Мінфіну США Джанет Йеллен заявила під час зустрічі з німецькими банкірами, передає Reuters.

На початку зустрічі з банкірами Єллен зауважила, що надання Мінфіну США повноважень застосовувати до банків вторинні санкції, якщо вони сприяють проведенню пов'язаних з російським військовим сектором операцій, допомогло зірвати зусилля Росії із закупівлі товарів, необхідних для війни в Україні, але у цьому напрямку потрібно провести додаткову роботу.

Reuters зауважує, що попередження очільниці Мінфіну США на зустрічі з німецькими банкірами були незвичайно прямим.

"Росія продовжує закуповувати чутливі товари та розширювати свої можливості для внутрішнього виробництва цих товарів. Ми повинні залишатися пильними та бути більш амбітними. Я закликаю всі інституції тут вжити посилених заходів і зосередитися на спробах Росії обійти (санції, – ред.)", – сказала Єллен.

Вона наголосила керівникам німецьких банків на необхідності контролювати дотримання цих вимог між іноземними філіями та дочірніми компаніями їхніх банків і закликала, щоб вони звернулися до іноземних банків-кореспондентів, щоб вони зробили те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим ризиком.

"Росія відчайдушно прагне отримати важливі товари з розвинутих економік, таких як Німеччина та Сполучені Штати. Ми повинні залишатися пильними, щоб запобігти здатності Кремля постачати свою оборонну промислову базу та отримати доступ до наших фінансових систем для цього", – сказала Єллен.

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Однак пізніше вона попередила, що Міністерство фінансів буде "розсудливим" у застосуванні будь-яких вторинних санкцій до банків і що керівники, з якими вона зустрічалася у вівторок, висловили "дуже рішучу відданість" виконанню своєї частини роботи.

Єллен розповіла, що найбільше занепокоєння викликають спроби Росії обходити санкції через Китай, Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину. Вона додала, що Міністерство фінансів "працює над тим, щоб перешкоджати ухиленням скрізь, де ми це бачимо, від Центральної Азії до Кавказу та по всій Європі".

Попередження Єллен прозвучало незабаром після того, як Міністерство фінансів США змусило австрійський Raiffeisen Bank, найбільший західний банк у Росії, відмовитися від угоди з активами, пов'язаними з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Перед цим Казначейство США письмово попередило Raiffeisen про те, що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через операції з Росією, повідомляло Reuters.

Речники двох найбільших банків Німеччини, Deutsche Bank і Commerzbank, заявили, що вони значно скоротили свій бізнес у Росії та дотримуються санкцій.