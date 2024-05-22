Вся Сумщина тимчасово залишалася без світла внаслідок атаки російських "шахедів" (оновлено)

У ніч проти 22 травня російські безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході країни. Унаслідок цього без світла залишилися місто Суми та прилеглі райони.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Знеструмлені споживачі міста Суми та прилеглих районів", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі "Сумиобленерго" уточнили, що росіяни вночі вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини в Шосткинському та Конотопському районах. Внаслідок цього без електроенергії опинилася вся область – 518 тисяч точок обліку електроенергії споживачів у понад 1200 населених пунктів.

Вранці енергетикам вдалося відновити розподіл електроенергії на Сумщині, окрім прикордонних населених пунктів.

"Без розподілу електроенергії внаслідок збройної агресії РФ залишаються 7242 точки обліку споживачів (88 населених пунктів, 19 із них частково). Це ті прикордонні громади, які щодня потерпають від ворожих обстрілів", – уточнили в обленерго.

В компанії додали, що найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській, Сумській і Краснопільській громадах.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.