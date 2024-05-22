По 3-4 на день: За чотири роки 14 українців відкрили понад чотири тисячі компаній

Понад 4 тисячі компаній заснували 14 українців за останні чотири роки. Деякі з них відкривають компанії щодня.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на Єдиний державний реєстр.

Масовими засновниками Опендатабот вважає фізичних та юридичних осіб, на яких відкрито понад 100 компаній.

Зазначається, що рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович – 1399 бізнесів від початку 2020 року. Ба більше, від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: загалом 507 компаній за пʼять місяців.

На другій сходинці рейтингу розмістився Секо Сергій Олександрович. Він заснував 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович – 436 компаній за останні 4 роки.

За даними аналітиків, майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві – 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Популярними серед серійних підприємців також є Львівська (8,4%), Київська (7,6%), Одеська (5.8%) та Дніпропетровська (4,3%) області.

Майже третина компаній, створеними масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% – у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

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В Опендатаботі пояснюють, що серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ "Тайкун Ап" – 532 компанії.

ТОВ "Альтон Обджект" стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб – 332 компанії. На третій сходинці – ТОВ "Бізнес Інновація": 305 компаній.

Серед таких компаній найпопулярнішими сферами є також оптова торгівля (46,5%) та будівництво (7,5%).

Адвокати наголошують, що велика кількість зареєстрованих бізнесів на одній людині або компанії може бути тривожною ознакою, необхідно перевіряти репутацію та інформацію про таку компанію перед взаємодією.

"Будь-який громадянин або компанія за законом може реєструвати необмежену кількість бізнесів. Водночас це дає змогу недобросовісному бізнесу реєструвати компанії на підставних осіб, які у подальшому не будуть нести відповідальність за зобовʼязання компанії. Найчастіше така тенденція зустрічається в бізнесах, що заздалегідь готуються до банкрутства або в компаніях-одноденках, які не мають на меті реально вести бізнес", – вважає юридичний інженер Опендатабот Денис Попов.