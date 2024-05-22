OMV попередила про ризик припинення постачання газу в Австрію "Газпромом"

Австрійська нафтогазова група OMV заявила, що постачання газу з російського "Газпрому" можуть призупинитися через рішення іноземного суду. Суть справи, втім, не вказується.

Про це йдеться в заяві компанії, передає enkorr.

Як повідомляється, компанія дізналася про можливе призупинення через постанову, отриману великою європейською енергетичною компанією, назва котрої не називається.

Якщо рішення буде виконане, то це зобов'яже дочірню компанію OMV – OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) – заплатити цій компанії замість "Газпрому".

"У цьому відношенні наразі OGMT невідомо, чи може відбутися таке примусове виконання й коли це буде", – сказано в заяві.

OGMT заявила: є ймовірність, що "Газпром Експорт" зупинить постачання газу, що своєю чергою вплине на газовий ринок Австрії, виходячи з поведінки "Газпром Експорту" в таких ситуаціях.

Експорт російського газу

Більшість російського експорту газу на Захід було припинено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, коли "Газпром" зупинив поставки, а західні країни розірвали відносини або запровадили санкції проти постачань енергоносіїв із Росії.

Збій спровокував серію судових спорів, пов'язаних із величезними сумами готівки, коли Росія вимагає гроші за неактивні контракти, а покупці вимагають відшкодування після неотримання постачань.

OMV заявила, що зможе постачати своїм контрактним клієнтам газ із альтернативних джерел, оскільки диверсифікувала свою базу постачань за допомогою інших джерел, таких як Норвегія, і скрапленого природного газу зі світового ринку.

Газові відносини Австрії та Росії

Наприкінці квітня цього року повідомлялося, що австрійська нафтогазова компанія OMV ініціювала кілька міжнародних арбітражних розглядів із метою захисту своїх прав за контрактами, укладеними з російським "Газпромом".

Серед іншого, арбітражні процеси стосуються часток OMV у Південноросійському газовому родовищі, які були де-факто експропрійовані указом президента РФ Владіміра Путіна та передані російським компаніям.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Володимир Путін підписав укази про створення нової російської компанії, якій передадуть всі права, активи та обов’язки спільних підприємств "Газпрому" з німецькою Wintershall Dea та австрійською OMV, які займаються розробкою Південно-Російського родовища та Ачімівських покладів Уренгойського родовища.

До цього голова ОMV Альфред Штерн заявляв, що австрійська група не планує розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" до 2040 року.