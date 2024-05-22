На Дегтярівському шляхопроводі в Києві повністю закінчили реконструкцію. Вона тривала майже рік

На Дегтярівському шляхопроводі в Києві завершили повний комплекс робіт. Так, відкрито заїзди та з’їзди з нього; проїзд для автотранспорту та трамваю був відкритий ще наприкінці минулого року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід", – зазначив Кличко.

Однак на шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, що проходить вздовж вулиці Дегтярівської. Відокремлене трамвайне полотно облаштоване з посилених монолітних плит.

Кличко підкреслив, що нова псоруда та зупинки відповідають критеріям безбар'єрності. Окрім того, змонтовано перильну огорожу, встановлено антипаркувальні стовпчики.

Територію озеленили та облаштували тротуари з велодоріжкою.

Про Дегтярівський шляхопровід

Об'єкт був збудований у 1963 році, і з тих пір його капітально не ремонтували.

Наприкінці лютого цього року журналісти виявили завищені в кілька разів ціни на будматеріали в кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві вартістю 920 млн грн.

У грудні минулого року рух Дегтярівським шляхопроводом було відкрито для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні 2023 року. Роботи мали тривати до кінця листопада. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. У межах реконструкції споруду мали повністю замінити.