"Укрзалізниця" отримала 300 мільйонів збитків, скасувавши аукціони з продажу брухту, – експерт

Скасувавши заморожені аукціони з продажу металобрухту, "Укрзалізниця" нанесла собі збитки у розмірі 300 млн грн.

Про це в коментарі журналістам заявив експерт Борис Кушнірук, передає Апостроф.

"Це дуже дивне рішення "Укрзалізниці". Аукціони були проведені, переможці визначені, застави внесені. Більш того, металурги були готові купити цей брухт незважаючи на те, що різниця між цінами цих аукціонів та поточними цінами на ринку складає від 600 до 1600 грн/т, залежно від виду брухту. Але керівництво "Укрзалізниці" йде на скасування цих аукціонів, в результаті чого бюджет воюючої країни не отримує близько 300 млн грн", – сказав Кушнірук.

Він висловив сумніви, що споживачі підуть на такі невигідні умови, навіть якщо "Укрзалізниця" знову захоче їх провести.

"Цінова кон'юнктура ринку така, що якщо "Укрзалізниця" вирішить виставити ці лоти на продаж знов, то вона недоотримає близько 40 млн грн. Позиція "Укрзалізниці" по брухту дивує. Її складські площі заповнені брухтом, його продажі призупинені, додаткового доходу немає. Але споживачі були готові забрати цю "заморожену" сировину, оскільки не бачили перспектив із відновлення продажів брухту "Укрзалізниці", – зауважив експерт.

Він вказав на важливий момент: "За процедурою аукціону, покупці ще 2,5 року тому сплатили страхові платежі (десятки мільйонів гривень), а з початку цього року "Укрзалізниця" ніяк не реагувала на підписання контактів. Дійсно, є питання до "Прозорро", чому в "Укрзалізниці" немає жодних зобов'язань, це підриває довіру. Однак головна проблема все ж таки в "Укрзалізниці". Саме вона робить так, щоб відвантаження сировини, за оптимістичною оцінкою, складало 4-6 місяців. Це дуже довго: постійно зростають витрати на логістику, переробку брухту, енергоресурси. Процедуру потрібно спрощувати, в "Укрзалізниці" мають з'явитися обов'язки перед покупцями", – констатував Кушнірук.

Скасування аукціонів

У травні 2024 "Укрзалізниця" скасувала низку аукціонів з продажу металобрухту, що були проведені на початку лютого 2022 року, але були заморожені із початком вторгнення російських військ, зокрема, через нібито звернення переможців щодо їх відміни.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спростувало інформацію, що нібито метзаводи зверталися до "Укрзалізниці" стосовно скасування цих аукціонів.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков назвав рішення "Укрзалізниці" антидержавницьким: "Парадоксальна ситуація: потреба металургів у брухті зростає, "Укрзалізниця" може мати додатковий дохід, але приймає антидержавне рішення по скасуванню вже проведених аукціонів. Кінцеві споживачі брухту – українські металурги – готові купувати сировину в "Укрзалізниці", вона нам потрібна для збільшення обсягів виробництва продукції".

"Укрзалізниця" припинила продажі металобрухту восени 2023 року через нібито бюрократичні перепони у регуляторній базі.

Українські металурги – основні споживачі брухту на внутрішньому ринку – неодноразово закликали "Укрзалізницю" відновити такі аукціони через гостру потребу у сировині для збільшення обсягів виробництва.

Наприкінці лютого 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко запевнив, що компанія готова відновити реалізацію брухту на "Prozorro.Продажі" в обсязі 20 тис. тонн щомісяця, але цього не відбулося й досі.