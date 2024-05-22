Китай може ввести 25% мита на американські та європейські автомобілі

Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах із США і Європейським Союзом зростає", – пише агентство.

Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок їй повідомили "інсайдери".

Зазначається, що мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.