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Новини
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Китай може ввести 25% мита на американські та європейські автомобілі

китай

Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах із США і Європейським Союзом зростає", – пише агентство.

Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок їй повідомили "інсайдери".

Зазначається, що мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Автор: 

авто (4123) Китай (2124) мито (792) США (4871) Євросоюз (5099)


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"Вісь зла" поступово стає все більш випуклою. Врешті буде дві або три паралельні економічні системи - європеська, американська та азіатська. Торгові війни вийдуть на зовсім інший рівень.
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22.05.2024 21:11 Відповісти
Ха-ха, їсти воробьів це фаїно.
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22.05.2024 21:39 Відповісти
А сикуянь не думає, шо сша можуть наложити хер на технології до китаю?
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22.05.2024 22:10 Відповісти
Пужають іжа голою задницею! Штатам та китайзам вже давно похрін "криза на Україні", Ще прадусь Маркс разом з Енгельсом писали, що бабло панад усе! Так і сьогодні, штати та вузкоочі домовляються, як більше заробити на Україні.
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22.05.2024 23:14 Відповісти

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