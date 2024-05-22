Російський банк ВТБ поскаржився на відмову Бельгії розблокувати активи його клієнтів

Казначейство Бельгії відмовило російському банку ВТБ в отриманні ліцензії на розблокування клієнтських активів, заморожених у Euroclear.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає російський Интерфакс.

Як повідомляється, ВТБ у січні 2023 року направив на адресу Казначейства Бельгії та Міністерства фінансів Люксембургу запити щодо отримання ліцензій на розблокування іноземних цінних паперів клієнтів та доходів за ними.

Зокрема, йшлося про активи інвесторів, що перебувають на брокерському обслуговуванні у ВТБ, і тих, на рахунки яких до передачі активів могли бути зараховані купони, дивіденди чи кошти від погашення цінних паперів.

Однак ВТБ зазначає, що продовжить роботу з отримання ліцензій. Так, банк розглядає можливість та опрацьовує підстави для подання адміністративної скарги на рішення регулятора до вищої інстанції – Державної ради Бельгії.

Раніше про отримання відмови Казначейства Бельгії у розблокуванні активів у Euroclear повідомляли російські компанії КК "Альфа-Капитал", "Цифра Брокер" та "Тинькофф Страхование".

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Взаємодія між європейськими центральними депозитаріями Euroclear, Clearstream та російським центральним депозитарієм НРД (Національний розрахунковий депозитарій, що входить до групи "Московської біржі") фактично перервалася майже одразу після розв'язаної Росією війни проти України.

Тоді російська влада у відповідь на жорсткі санкції запровадила валютні та капітальні обмеження, а європейські розрахунково-клірингові організації закрили рублеві "мости" та можливості розрахунків у рублях.

Євросоюз на початку червня 2022 року включив НРД до списку санкцій, що призвело до блокування його рахунків у Euroclear і Clearstream.

Єврокомісія на початку жовтня 2022 року опублікувала роз'яснення, згідно з якими влада окремих країн-членів ЄС могла дозволяти здійснення угод, необхідних для закриття в строк до 7 січня 2023 року контрактів та угод, укладених до введення санкцій проти НРД.

Учасники російського ринку подали запити на отримання генеральних ліцензій до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу для розблокування активів усіх непідсанкційних інвесторів.

Про депозитарії

Clearstream – це фінансова компанія, яка спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами та належить Deutsche Börse AG. Вона надає розрахунки та зберігання, а також інші пов'язані послуги для цінних паперів у всіх класах активів.

Це один із двох європейських міжнародних центральних депозитаріїв цінних паперів, іншим є Euroclear.

Euroclear – це бельгійська фінансова компанія, котра спеціалізується на клірингу та розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів.