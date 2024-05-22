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Новини
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Зеленський підписав закон про легалізацію хатніх працівників

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".

Закон повернуто з підписом голови держави 22 травня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5695 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня.

Він доповнює Кодекс законів України про працю новою главою ХІ-А "Праця домашніх працівників", а також передбачає зміни до інших законів, якими визначити поняття домашньої праці та домашніх працівників, визначає обов’язкові умови трудового договору з такими працівниками та особливості його розірвання тощо.

При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та передбачили цю можливість як добровільну.

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За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, становить близько 162 тис. осіб, 80% з них – жінки.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що на сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2508) робота (868)


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Топ коментарі
+7
короч - всим форточникам оновити дані.хто по хатам лазить.
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22.05.2024 20:12
+7
пісюнограй,який закон ти ж просрочений?!
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22.05.2024 20:15
+7
он не может быть даже в статусе в.о.
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22.05.2024 20:44
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Ги! А підпис Свинарчука,як голови ВРУ є?
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22.05.2024 20:02 Відповісти
Яка краса! І всі ломанулись оформлятись. )
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22.05.2024 20:11 Відповісти
короч - всим форточникам оновити дані.хто по хатам лазить.
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22.05.2024 20:12 Відповісти
Повернути Зеленського до роялю,
Доки самі в домовину не зіграли!
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22.05.2024 20:14 Відповісти
"Ми себе звільнили від єдиного соціального внеску..." Ну, хіба може знайдуться такі дурні, котрі виявлять бажання сплатити його добровільно !..
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22.05.2024 20:14 Відповісти
Що він там підписує, в.о. це так, пластикова версія президента.
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22.05.2024 20:15 Відповісти
он не может быть даже в статусе в.о.
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22.05.2024 20:44 Відповісти
пісюнограй,який закон ти ж просрочений?!
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22.05.2024 20:15 Відповісти
Треба зробити "домашніх робітників" , тими що підлягають бронюванню, а господарям платити 20 тис. грн. військового збору. Креативно?
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22.05.2024 20:50 Відповісти
В коментах вище - купка нікчемних кацапоботів
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22.05.2024 20:50 Відповісти
Все, що проти Зєрмака - кацапоботи.
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23.05.2024 07:43 Відповісти
При цьому роботодавців домашніх працівників офіційно звільнили від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Ги...Ги...ну так це чисто для себе....не будуть же зелені пани щось там платить за своіх слуг...

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22.05.2024 21:05 Відповісти
Спроби діяти особі, що була "Президентом України" - поза терміну по Конституції України - кремінальний злочин, узурпация влади.
Злочин є як голови парламенту, так є і цієї персони, що була обрана більш як 5 років тому "Президентом України".
Підписи під документами від імені Президенту Украйни персон, що не є обраним Президентом - є не дійсними, а злочинними.
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22.05.2024 21:08 Відповісти
До сотень "позаштатних радників" додадуться тисячі "хатніх помічниць",кожній зеленій гниді по легалізованій ескортниці.Тепер помічниця Маша може легалізуватись,ще треба придумати,як "хатнім помічникам" надати доступ до держ.таємниці.
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22.05.2024 21:11 Відповісти
Хатні працівники. Працюють навіть тоді, коли ви цього не помічаєте.

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22.05.2024 21:40 Відповісти
Хатні працівники цілком можуть оформити собі ФОП і працювати легально. Нащо цей законопроект..
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22.05.2024 23:18 Відповісти
ФОП вимагає ЕСВ.Тому ні ЕСВ, ні податки від них держава не отримує.
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23.05.2024 00:56 Відповісти
До кінця війни можна не сплачувати ЄСВ,тільки єдиний податок. Але і стажу не буде. За цим законопроектом те ж саме.
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23.05.2024 07:22 Відповісти
Не теж саме - есв можна не платити і після війни.
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23.05.2024 08:58 Відповісти
Твій підпис не дійсний ти просрочений залежний товар.
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22.05.2024 23:37 Відповісти
Це стосується пісюнкових хатних помічниць(індівідуалок)?
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23.05.2024 00:52 Відповісти
Як казав Остан Бендер... Усе.. Перекваліфікуюсь в управдоми (хатній працівник)... А голови ОСББ вважаються хатніми праівниками ? )))
І головне.. а бронювання буде ? ))
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23.05.2024 04:06 Відповісти
А ще треба закон про їх бронювання
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23.05.2024 04:20 Відповісти
Не "презЕдент", а "в.о". І то це не точно.
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23.05.2024 09:55 Відповісти

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