Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи; воно набуде чинності з 11 червня 2024 року.

Відповідне рішення 22 травня опублікували в Офіційному журналі ЄС, передає Європейська правда.

Так, з 11 червня вартість шенгенської візи для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро, а для дітей віком від 6 до 12 років – із 40 до 45 євро.

В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спецпроцедура за статтею 25а(2) Візового кодексу ЄС.

Чому вирішили підвщити ціни

У своєму обґрунтуванні Єврокомісія пояснювала, що вартість віз необхідно збілшити через інфляцію та перегляд заробітних плат для службовців ЄС.

Єврокомісія має право пропонувати такий перегляд кожні три роки.

Рішення набуває чинності на 12 день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня.

України підвищення цін не стосується, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік росіяни зверталися за шенгенською візою понад 520 тис. разів, і з відмовою зіткнувся кожен п’ятий (19,7%, або близько 54 тис. осіб).