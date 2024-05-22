Кількість компаній у "Дія.City" досягла 1000

До спеціального податкового режиму для ІТ-галузі "Дія.City" вже приєдналася 1000 компаній.

Про це повідомила керівниця проєктного офісу "Дія.City" Наталя Денікеєва.

"Для нас "Дія.City" це вже давно не про низькі податки. Це про системну підтримку ІТ-індустрії, синергію держави та бізнесу. Це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн", – зазначила Денікеєва.

Вона додала, що команда проєкту продовжує працювати, щоб резидентство в "Дія.City" для ІТ-компаній було базою, а на український ринок заходили потужні світові гравці.

Раніше повідомлялося, що станом на 19 березня до "Дія.City" доєдналося 900 компаній.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.