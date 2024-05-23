Масові скорочення у світових гігантах: Анімаційна студія Pixar звільнить 14% співробітників

Анімаційна студія Pixar Animation Studios – підрозділ Walt Disney Co, – яка випустила такі мультфільми, як "Історія іграшок" і "Вгору", почала звільнення близько 14% своїх співробітників через скорочення розробки оригінальних стрімінгових серіалів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначається, скорочення робочих місць у компанії торкнеться приблизно 175 осіб.

Студія анімації найняла додатковий персонал для створення оригінальних серіалів, оскільки колишній генеральний директор Disney Боб Чапек підштовхував кожен із творчих підрозділів компанії створювати ексклюзивний контент для Disney+.

Наступник Чапека, Боб Айгер, скоротив витрати на оригінальний потоковий контент, щоб підняти Disney+ до прибутковості. Розважальний підрозділ компанії, який включає стрімінгові сервіси Disney+ і Hulu, повідомив про операційний прибуток в останньому кварталі.

Відтак, Pixar займатметься виключно повнометражними фільмами, які будуть показуватися в кінотеатрах, перш ніж вони стануть доступними через Disney+.

Раніше повідомлялося, що глобальні технологічні компанії з початку 2024 року звільнили вже 34 тис. працівників, орієнтуючись на розвиток штучного інтелекту.

До того, протягом минулого року, низку великих компаній оголосили про масові скорочення. Так, своїх співробітників звільнили PayPal, Google, Spotify, eBay, Xerox, LinkedIn та інші.