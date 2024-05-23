У Мінфіні порахували, скільки коштів не не вистачає на закупівлю зброї

У дербюджеті України утворився розрив на $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Слово і діло".

За його словами, упродовж останніх пів року Україна отримувала від партнерів мінімальну допомогу у військовій частині, що сприяло додатковому навантаженню на державний бюджет.

Марченко додав, що зараз переміщуються витрати кінця року на закупівлю зброї, замовлення снарядів та інші необхідні речі.

"На даний момент я думаю, що можна говорити про цифру близько $5 млрд. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати це для наших партнерів. Ми думаємо, як його (дефіцит) перекриватимемо вже найближчим часом", – заявив міністр фінансів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.