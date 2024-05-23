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Новини
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У Мінфіні порахували, скільки коштів не не вистачає на закупівлю зброї

марченко,сергій

У дербюджеті України утворився розрив на $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Слово і діло".

За його словами, упродовж останніх пів року Україна отримувала від партнерів мінімальну допомогу у військовій частині, що сприяло додатковому навантаженню на державний бюджет.

Марченко додав, що зараз переміщуються витрати кінця року на закупівлю зброї, замовлення снарядів та інші необхідні речі.

"На даний момент я думаю, що можна говорити про цифру близько $5 млрд. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати це для наших партнерів. Ми думаємо, як його (дефіцит) перекриватимемо вже найближчим часом", – заявив міністр фінансів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Автор: 

бюджет (1807) зброя (870) Марченко Сергій (249)


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Не можу зрозуміти, то у них грошей не хватає, а то хватають всіх на улицях.....ще таке баланс, в ВР не чули...
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23.05.2024 12:27 Відповісти
Якщо закрити бидломарафон,канал ДУРДОМ,забрати кошти в компанії Кірюши Тиможенко-КІТ і в улюбленого "енергетика" Банкової,режисера " Слуги народу" Кірющенка,то має вистачити на покриття дифіциту бюджету.
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23.05.2024 13:30 Відповісти
Это еще счет за барабаны и фонтаны не пришел!
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23.05.2024 14:22 Відповісти

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