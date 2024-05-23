Фонд держмайна продав завод "Електропобутприлад" у Чернівцях. Ціна зросла майже удвічі

Фонд державного майна провів успішний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

За його словами, під час торгів ціна активу зросла майже вдвічі – з 11,14 млн грн до 20,17 млн грн.

Участь в аукціоні взяли лише двоє учасників. Переможцем став приватний підприємець Сергій Ахременко – директором компанії "Славтелеком", яка працює у сфері електрозв'язку.

Як додав Коваль, "Електропобутприлад" розташований у зручному місці з розвиненою логістикою та має значний потенціал для розвитку. Частина майна вже здається в оренду, що забезпечить новому власнику стабільний дохід.

Завод включає нежитлові будівлі та споруди загальною площею 2255,7 кв. м.

Як повідомлялося, Фонд держмайна збирається відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об’єкт, який сьогодні використовується як сухий порт. Зокрема, може йтися про морський торговельний порт "Білгород-Дністровський".