Фонд держмайна виставить на продаж один із Дунайських портів

Фонд державного майна збирається відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об’єкт, який сьогодні використовується як сухий порт.

Про це заявив голова ФДМ Віталій Коваль на Business Breakfast 22 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Актуальним є продовження приватизацій саме наших Дунайських портів. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. І фактично я впевнений, що там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту, що буде можливість тільки-но відкритися навігації – одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений до відкриття навігації і рухався швидше", – пояснив Коваль.

Водночас він не уточнив назву порту, який готується до продажу.

Про який порт може йти мова

Раніше повідомлялося, що Фонд готується виставити на аукціон морський торговельний порт "Білгород-Дністровський". Очікувалося, що він може стати другим великим об'єктом портової інфраструктури, проданим на майданчику Prozorro з початку повномасштабного російського вторгнення.

Із 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах.

Із травня підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у порту зросла в 100 разів порівняно з 2021 роком.

Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів і відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим значно полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів "Ізмаїл" і "Рені".

Уся продукція була спрямована на експорт. До війни підприємство було збитковим.

Який порт уже приватизували

У серпні 2023 року вперше в історії України приватизували морський порт. Новим власником морського порту "Усть-Дунайськ" офіційно стала компанія "Еліксир Україна".

Морський торговельний порт Усть-Дунайськ був проданий на відкритому аукціоні ТОВ "Еліксир Україна" ще в січні 2023 року за 201 млн грн. Переможець також сплатив ще 40,2 млн грн ПДВ.

Порт складається з трьох активів – самого порту у місті Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.

У довгостроковій перспективі компанія прагне докласти зусиль для об’єднання водними шляхами річок Дунай і Дніпро, щоб зняти навантаження з доріг України, а також побудувати в порту зерновий елеватор на 50 тис. тонн.