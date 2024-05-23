ПДВ, акцизи і військовий збір: Гетманцев підтвердив плани влади підвищити основні податки для українців
Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", – зазначив голова комітету.
За словами Гетманцева, потрібно додатково знайти не менше 300 мільярдів гривень до кінця поточного року, точну суму ще підраховує Кабмін.
"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів", – наголосив депутат.
"Але чи є інші варіанти на столі? Ні", – додав Гетманцев.
Він пообіцяв, що контроль за витрачанням коштів та боротьба з контрабандою та тіньовими сегментами економіки буде посилюватись, проте це не дозволить уникнути підвищення податків.
"Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки. Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, за даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.
Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
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Або пам'ятає і відчайдушно намагається повернути країну у ті часи.
візьму мабуть 200грамм поки не здорожчала
робить все для знищення
любого бізнесу
любого бізнесу"....і насамперед знищення українців
Треба зменшити витрати на невійськові статті, такі як будівництво доріг та інфраструктури, а також встановити верхню межу зарплат для всіх, хто не на фронті. Тоді не буде потреби підвищувати податки.
Зєлю геть. Вибори
А те, що через навантаження частина підприємств закриється, а частина піде в тінь і його податкові збори підуть по /нецензурні висловлювання/ , цей голова /нецензурні висловлювання/ податкого комітету нездатний зрозуміти.
Зростання цін, згортання підприємницької діяльності, занепад економіки. Банальна діверсія.
Теперь всё будет зависит не от соблюдения вами норм законов/налогового кодекса, а от ваших оборотов - в ОПе определят с кого и сколько драть....
тому, що здорожчання (не поступове, а різке) спричиняє різкий спад попиту (1. комусь банально не вистачить коштів, як раніше планував 2) хтось вичікуватиме спаду вартості)
тобто в таких ситуаціях ти банально розраховувавши на +20%, можеш отримати рівно те саме, а може й менше...
на підвищенні ПДВ, виграють тільки так звані "скрутки" (у яких податковий кредит тілько на фіктивних папірцях), з якими як мені відомо Гетьшалений боротись так і не намагався
А не красти не пробували?
С 1 октября (еще не точно) хотят поднять коммуналку.
Уже подняли электрику для бизнеса в ночное время (хлебозаводы, молокозаводы и т.д.) больше чем на 80%
Еще налоги подымаете.......
Ну, ну, продолжайте в том же духе.
А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком типа этого Гетьманцева , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?
Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку ЭТОТ и его "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил -"биомассу73%" ?!
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя , ту війну та ті податки!
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.
Путло може смело тайным указом дать Гетьманцеву Героя Расеи ! А может уже и дважды Героя ... вполне возможно , что он уже и сейчас Герой Рашки.
ексміністрів та іншого непотребу, що розкошує в час війни ?
Вони ж не донатять ні копійки !
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=622s
Це ж треба було так наголосувати, щоб не обрати ЖОДНОЇ порядної людини у владу...
Ця ****** перед війною зробила так ,щоб на всіх паливних цистернах були датчики з рівнем палива та координати GPS. Перші влучання були саме в повні цистерни.
Що ви від нього хотіли?