ПДВ, акцизи і військовий збір: Гетманцев підтвердив плани влади підвищити основні податки для українців

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", – зазначив голова комітету.

За словами Гетманцева, потрібно додатково знайти не менше 300 мільярдів гривень до кінця поточного року, точну суму ще підраховує Кабмін.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів", – наголосив депутат.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні", – додав Гетманцев.

Він пообіцяв, що контроль за витрачанням коштів та боротьба з контрабандою та тіньовими сегментами економіки буде посилюватись, проте це не дозволить уникнути підвищення податків.

"Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки. Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, за даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.