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ПДВ, акцизи і військовий збір: Гетманцев підтвердив плани влади підвищити основні податки для українців

гетманцев

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", – зазначив голова комітету.

За словами Гетманцева, потрібно додатково знайти не менше 300 мільярдів гривень до кінця поточного року, точну суму ще підраховує Кабмін.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів", – наголосив депутат.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні", – додав Гетманцев.

Він пообіцяв, що контроль за витрачанням коштів та боротьба з контрабандою та тіньовими сегментами економіки буде посилюватись, проте це не дозволить уникнути підвищення податків.

"Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два – це запозичення та податки. Поточне утримання нашого війська, нагадаю, ми фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, за даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Автор: 

податки (2418) податкова (344) ПДВ (414) військовий збір (28) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+46
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23.05.2024 13:59
+42
Повышение налогов убьет бизнес, который и так уже на грани исчезновения. Молодцы! Путин медаль выдаст!
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23.05.2024 13:58
+39
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23.05.2024 14:02
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"Щипать гусей !!!" (С) Гетьманцев
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23.05.2024 13:58 Відповісти
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23.05.2024 13:59 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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23.05.2024 14:02 Відповісти
Повертаю вам Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w

https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w
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23.05.2024 16:46 Відповісти
Гуси начинают что то подозревать.
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23.05.2024 14:03 Відповісти
більшість гусей настільки безпробудно тупі, що вони просто здохнуть, ніц не підозрюючи...
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23.05.2024 14:25 Відповісти
Ну якщо гуси мовчать - то напевно їх це влаштовує.
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23.05.2024 14:34 Відповісти
Тепер він пропонує їх ще й доїти.
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23.05.2024 14:36 Відповісти
Ба більше-він уже подумки "прикидує" наскільки смачне і поживне гусяче м'ясо.
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23.05.2024 16:06 Відповісти
Повышение налогов убьет бизнес, который и так уже на грани исчезновения. Молодцы! Путин медаль выдаст!
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23.05.2024 13:58 Відповісти
....це тягне на героя росії
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23.05.2024 14:03 Відповісти
Стараються
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23.05.2024 14:20 Відповісти
Цього підара потрібно живцем нарізати шматочками,та згодувати щурам.
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23.05.2024 13:58 Відповісти
Гусощіп, мабуть, забув період тотального бартеру.
Або пам'ятає і відчайдушно намагається повернути країну у ті часи.
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23.05.2024 14:00 Відповісти
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23.05.2024 14:01 Відповісти
Навіщо саме так стьобати, якщо можна розумніше?
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23.05.2024 14:41 Відповісти
Чому б одразу не ввести податок за бідність? Ним можна одразу 80% обкласти по саме німагу. Бідний значить плати або кради і будь багатим, тоді ніяких покарань і податків, бо то все дарунки від«шахів»
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23.05.2024 14:01 Відповісти
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23.05.2024 14:02 Відповісти
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23.05.2024 14:38 Відповісти
соціальна? по 8 за кг?
візьму мабуть 200грамм поки не здорожчала
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23.05.2024 14:54 Відповісти
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23.05.2024 14:05 Відповісти
Сподіваюсь цим же законом введуть видачу їжи всім пенсіонерам, бо всі ці податки і підвищення цін буквально на все - для них заблоковане життя, коли від тебе вже нічого не залежить(
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23.05.2024 14:07 Відповісти
Вони ще зняли мораторій на примусове стягнення заборгованостей по комуналці й суди завалені позовами й штампують у прискореному порядку рішення. А компанії, що подають позови накручують на заборгованість всі пені й штрафи, що можна вигадати. Що сам борг збільшує ще на 30 відсотків.
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23.05.2024 14:12 Відповісти
Це все відбувається на благо народу. Типу вакцинації. Можливо наступного разу перед проставленням галочки в бюлетені народ задумається про можливі наслідки.
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23.05.2024 20:58 Відповісти
Є 100500 варіантів - як сфальсифікувати вибори. Я тут неодноразово викладала цифірі, взяті із відкритих джерел. Прикинуте було - 40%, хто міг проголосувати за довбодятла. 73% - то просто красива цифірь, намальована. Мабудь астрологи-нумеролиги йому таке прорахували. То як джугашвілі змінив і дату народження й прізвище. Теж за рекомендаціями..
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23.05.2024 21:08 Відповісти
Геть-манцем
робить все для знищення
любого бізнесу
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23.05.2024 14:08 Відповісти
"робить все для знищення
любого бізнесу"....і насамперед знищення українців
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23.05.2024 21:50 Відповісти
Він доречі Геть-мамцев, все майно й доходи на мамці
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23.05.2024 21:56 Відповісти
Не раби, не раби! - кричали колись...
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23.05.2024 14:09 Відповісти
Это ошибка. Нельзя бедных трогать.
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23.05.2024 14:09 Відповісти
А себе любимих (владу) - не пробували урізати в видатках?
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23.05.2024 14:11 Відповісти
Не-а, свои аппетиты усмирять не будут, тем более, что народ способствует - пассивный.
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23.05.2024 14:48 Відповісти
Киньте його у вулик
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23.05.2024 14:11 Відповісти
у вулик то для оздоровлення... а от на розмінування УКРАЇНИ !!!
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23.05.2024 21:59 Відповісти
"Але чи є інші варіанти на столі? Ні"

Треба зменшити витрати на невійськові статті, такі як будівництво доріг та інфраструктури, а також встановити верхню межу зарплат для всіх, хто не на фронті. Тоді не буде потреби підвищувати податки.
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23.05.2024 14:12 Відповісти
Російський шпигун Гетьманцев добиває країну.

Зєлю геть. Вибори
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23.05.2024 14:17 Відповісти
" Не жили хорошо " ну и нефиг мечтать, если тряпку вместо Президента захотели.
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23.05.2024 14:19 Відповісти
Цей /нецензурні висловлювання/ крім як придумати нові податки та підвищити існуючі нічого іншого не знає, як наповнити бюджет.
А те, що через навантаження частина підприємств закриється, а частина піде в тінь і його податкові збори підуть по /нецензурні висловлювання/ , цей голова /нецензурні висловлювання/ податкого комітету нездатний зрозуміти.
Зростання цін, згортання підприємницької діяльності, занепад економіки. Банальна діверсія.
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23.05.2024 14:19 Відповісти
Головне, що є закон про антиесеметизм. А на Українців в Україні пох*й.
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23.05.2024 17:17 Відповісти
Это публичная информация, а не публичная заключается в том, что всем контролирующим органам дадут команду "фас" по начислению штрафных санкций!
Теперь всё будет зависит не от соблюдения вами норм законов/налогового кодекса, а от ваших оборотов - в ОПе определят с кого и сколько драть....
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23.05.2024 14:20 Відповісти
підвищення податків просто вдвічі підвищить ціни на споживчі товари, як і підвищення тарифів на ее. Бізнес не постраждає, може навіть виграє.
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23.05.2024 14:22 Відповісти
гетманьцев перелогінься, одразу видно людину дотичну до бізнеса, як гетьманцев до економіки
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23.05.2024 14:27 Відповісти
тобто всі підвищення податків і тарифів оплатить кінцевий споживач - "мудрий нАрід"
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23.05.2024 14:32 Відповісти
Тобто кінцевий споживач скаже "та пішли ви ...." і перестане сплачувати навіть те, на що досі вистачало коштів.
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23.05.2024 14:42 Відповісти
вибачте, я не буду вас ображати, як це зазвичай тут відбувається, а просто скажу, що ви не праві!!
тому, що здорожчання (не поступове, а різке) спричиняє різкий спад попиту (1. комусь банально не вистачить коштів, як раніше планував 2) хтось вичікуватиме спаду вартості)
тобто в таких ситуаціях ти банально розраховувавши на +20%, можеш отримати рівно те саме, а може й менше...
на підвищенні ПДВ, виграють тільки так звані "скрутки" (у яких податковий кредит тілько на фіктивних папірцях), з якими як мені відомо Гетьшалений боротись так і не намагався
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23.05.2024 22:04 Відповісти
****** потвора, ***** скорочувати видатки на утримання вас ********, навести порядок на митниці, спрощувати умови для бізнесу. Довбайоб тільки підвищувати податки вміє, новиє літЦа ****
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23.05.2024 14:23 Відповісти
Це ж не з свого карману, а з бізнесу..
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23.05.2024 14:36 Відповісти
Красти менше треба!!!
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23.05.2024 14:42 Відповісти
коли ви вже зрозуміте вони не дебіли вони вороги
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23.05.2024 14:46 Відповісти
А скоротити утримання опи та "лігітимного" нє?
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23.05.2024 14:56 Відповісти
дави їх, блд (с)
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23.05.2024 14:57 Відповісти
13 років працював газоелектрозварювальником на приватній фірмі по білому,Отримував на теперішній час 35 тис грн.Платили всі збори та податки.З 1 червня я офіційно звільнився хоча тепер по договору з роботодавцем працюю дальше і отримаю46 тис грн а держава 0 цілих і хер 10-х.
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23.05.2024 15:23 Відповісти
Є приколи, правда, з позаплановими перевірками, технікою безпеки..
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23.05.2024 19:41 Відповісти
Всі водії яким немає 60 років звільнились по мобіку а тепер по цій зеленій рехформі....
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23.05.2024 15:25 Відповісти
Так общипав Гетьманцев гусака шо він здох....
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23.05.2024 15:26 Відповісти
Гнида
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23.05.2024 16:06 Відповісти
Всі додаткові побори та платежі бізнес закладе у ціну . За все, як завжди ,заплатить лохторат ...
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23.05.2024 16:07 Відповісти
"Яким чином можна зібрати такі гроші? Джерело: https://biz.censor.net/n3490948
А не красти не пробували?
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23.05.2024 16:19 Відповісти
C 1 июня хотят поднять электрику для населения.
С 1 октября (еще не точно) хотят поднять коммуналку.
Уже подняли электрику для бизнеса в ночное время (хлебозаводы, молокозаводы и т.д.) больше чем на 80%

Еще налоги подымаете.......

Ну, ну, продолжайте в том же духе.
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23.05.2024 16:36 Відповісти
+1.
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23.05.2024 17:00 Відповісти
Коли цій окулярик, як і уся зелень буде іздити у ВР на тролейбусі, а не в приеміальному авто , тоді нехай і лопоче для збільшення податкіів для пересічних! Казнокради!
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23.05.2024 16:49 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWk4qZVkoJ2Q&psig=AOvVaw3w4tPYi2KeeMhQKb-lkUzd&ust=1716558574456000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCNijwrD1o4YDFQAAAAAdAAAAABAE
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23.05.2024 16:54 Відповісти
"Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи. "

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком типа этого Гетьманцева , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку ЭТОТ и его "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил -"биомассу73%" ?!

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя , ту війну та ті податки!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до повної РУЇНИ ... на радість Путлу.

Путло може смело тайным указом дать Гетьманцеву Героя Расеи ! А может уже и дважды Героя ... вполне возможно , что он уже и сейчас Герой Рашки.
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23.05.2024 17:02 Відповісти
який грандіозний економіст, яке філігранне рішення - напьорсточники ***...
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23.05.2024 17:05 Відповісти
Штрафи на офшори скасовано, податок на люкс скасовано, поліції новісенькі тачки куплені, ну а холопам гроші без потреби, їм все одно вмирати
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23.05.2024 17:06 Відповісти
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23.05.2024 17:06 Відповісти
Таке враження що влада працює на Путіна. А потім кажуть іпсо!
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23.05.2024 17:08 Відповісти
А чому б не розполовинити пенсіії суддів, прокурорів,
ексміністрів та іншого непотребу, що розкошує в час війни ?
Вони ж не донатять ні копійки !
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23.05.2024 18:50 Відповісти
Встановити їм, як пересічним громадянам, такий самий максимальний порог. І все.
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23.05.2024 19:44 Відповісти
Носієм влади в Україні є народ, тож наданою владою гетьманцев з офісом президента повинні сплачувати 2 мільярда доларів США за хвилину своєї роботи а за не виплату подвійний штраф.
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23.05.2024 18:59 Відповісти
Має бути скорочення держаппарату відсотків на 60 мінімум… Виходу у них немає…
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23.05.2024 19:10 Відповісти
Шо за вой на болотах? Вас чекають в ЗСУ! Тут і зарплати норм і налогів немає. Є правда нюанси, але зряпата вам має понравиться )
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23.05.2024 19:20 Відповісти
мосійчучка це ти?
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23.05.2024 22:43 Відповісти
5 років правління Зеленського - далі все гірше і гірше, за те як весело розпочиналось -

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=622s
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23.05.2024 20:07 Відповісти
Владу захопили злочинці і знищують українців, вони вже не знають яку мерзотність витворити,щоб ще покрасти і заодно знищити нас. Вони не представляють наші інтереси,вони для нас ніхто
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23.05.2024 20:12 Відповісти
Вітаю всіх причетних. Ви зробили себе самі. Впустити в хату ворогів і засунути язика в дупу щоб мовчки жрати лайно цієї сволоти
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23.05.2024 22:41 Відповісти
Ніколи українці не жили так добре, як при Володі Зєлєнскому...
Це ж треба було так наголосувати, щоб не обрати ЖОДНОЇ порядної людини у владу...
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24.05.2024 07:19 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/getmancev-daniil-aleksandrovich/

Ця ****** перед війною зробила так ,щоб на всіх паливних цистернах були датчики з рівнем палива та координати GPS. Перші влучання були саме в повні цистерни.
Що ви від нього хотіли?
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24.05.2024 09:23 Відповісти
Військові витрати зростають, тому очевидно що треба змінювати щось і альтернативні варіанти впроваджувати. Війна ця всім життя псує
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24.05.2024 11:39 Відповісти
це все російське ІПСО. Не заважайте
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24.05.2024 11:43 Відповісти
Війна обходить все дорожче і дорожче, тому не дивно.
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24.05.2024 15:21 Відповісти

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