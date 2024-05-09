"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено)

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що ухвалені поправки не лише скасовують штрафи за неподачу звітів про КІК до кінця воєнного стану, а і дозволяють надавати звітність щодо трансфертного ціноутворення, підготовлену за законодавством країни реєстрації КІК, а також уточняють норму по врахуванню процентних витрат КІК.

"Це те, про що просив бізнес на робочих групах по проєкту №8137 і про що ми домовились з Мінфіном", – написав Гетманцев у Telegram.

Своєю чергою співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що ці поправки – це результати роботи ради підприємців під головуванням голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Щойно Рада проголосувала за правку, що переносить відповідальність за ненадання звітності про КІК та відповідальність за можливі наслідки після надання такої звітності на період після закінчення військового стану. Цей проєкт спільно з Радою підприємців вів Андрій Єрмак і Юлія Свириденко. Ця тема непокоїла тих підприємців, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній", – написав Гороховський у Facebook.

Він запевнив, що сам подав звітність про свої іноземні компанії своєчасно.

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Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.

У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання – до 151 тисячі гривень. Втім у процесі звітування контролери стикаються з низкою неврегульованих питань.

Читайте детальніше у матеріалі: Українці мають відзвітувати про свій бізнес за кордоном до 1 травня. Які труднощі виникають?