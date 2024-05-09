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"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено)

бизнес,отпуск,офис,отгул

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що ухвалені поправки не лише скасовують штрафи за неподачу звітів про КІК до кінця воєнного стану, а і дозволяють надавати звітність щодо трансфертного ціноутворення, підготовлену за законодавством країни реєстрації КІК, а також уточняють норму по врахуванню процентних витрат КІК.

"Це те, про що просив бізнес на робочих групах по проєкту №8137 і про що ми домовились з Мінфіном", – написав Гетманцев у Telegram.

Своєю чергою співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що ці поправки – це результати роботи ради підприємців під головуванням голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Щойно Рада проголосувала за правку, що переносить відповідальність за ненадання звітності про КІК та відповідальність за можливі наслідки після надання такої звітності на період після закінчення військового стану. Цей проєкт спільно з Радою підприємців вів Андрій Єрмак і Юлія Свириденко. Ця тема непокоїла тих підприємців, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній", – написав Гороховський у Facebook.

Він запевнив, що сам подав звітність про свої іноземні компанії своєчасно.

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Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.

У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання – до 151 тисячі гривень. Втім у процесі звітування контролери стикаються з низкою неврегульованих питань.

Читайте детальніше у матеріалі: Українці мають відзвітувати про свій бізнес за кордоном до 1 травня. Які труднощі виникають?

Автор: 

ВР (2865) податки (2417) офшор (206) парламент (1948) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+41
зараз зелебоби прибіжать та будуть всиратися що це добре.
За аФшори з міліонами штрафу нема, а за те що не бажаєш вмирати за цих покидьків - штраф.
Сюр.
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09.05.2024 13:18
+35
От ми й побачили пріорітетний напрямок державної політики. *******. Я похлопаю.
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09.05.2024 13:18
+33
Як зручно писати закони для себе, любимих.
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09.05.2024 13:23
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Правила форума Рада форумчан
"Апшори! Апшори!"
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09.05.2024 13:14 Відповісти
Свінарчуки, ліпєцкая фабріка кококок
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09.05.2024 13:28 Відповісти
Накраві!
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09.05.2024 13:36 Відповісти
- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг...
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09.05.2024 15:31 Відповісти
Иди АпАхмелись , ЗЕЛЯбобик!
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09.05.2024 15:04 Відповісти
Це ти кому, нічого не наплутав?
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09.05.2024 15:24 Відповісти
І знову, ******* в Ріт єрмак, коли його вже на кілка посадять!
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09.05.2024 15:58 Відповісти
млядь,коли це кубло злодіїв та уродів захлинеться кровавими грошима,тварі
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09.05.2024 15:26 Відповісти
Знаю лише одного "персонажа", який задушився грошима.
Раджа з казки "Золота антилопа".
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09.05.2024 15:38 Відповісти
Прочитал коменты и вижу что многие просто не понимают о чем речь и думают что это касается только офшоров.
Проблема в том что у нас по факту совково-полицейское государство, в том числе в области финансов.
Вот придумали в Раде такой закон (не понятно зачем), который обязывает граждан Украины просто декларировать имеющуюся компанию, открытую в другой стране. Без каких либо притязаний на доходы этих компаний, потому что они являются налоговыми резидентами тех стран, где зарегистрированы.
И вот если владелец такой компании не подал отчётность, то ему огромный приогромный штраф. Вот просто так им захотелось брать с тебя штраф.
Возникает резонный вопрос, а зачем все это? Кому нефиг делать?
Это очень тупой закон, который бизнесу и государству ничего не даёт, но обкладывает бизнес немыслимыми штрафами в случае не подачи отчётности или ошибки в ней.
В итоге, бизнесу нужно найти бухгалтера для подачи отчётности, заплатить ему, подать вовремя (иначе огромный штраф). Со стороны выглядит просто как канал пополнения бюджета для государства методом выкручивания рук и затягивания удавки на шее, ведь это намного проще чем создавать бизнес-климат в стране для пополнения бюджета.
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09.05.2024 20:06 Відповісти
И ещё, заголовок статьи провокационный. На самом деле закон о КИК (контролируемая иностранная компания) касается любой легальной компании в любой стране, хоть в Польше, хоть в США.
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09.05.2024 20:10 Відповісти
"...совково-полицейское государство..."?
Справи набагато гірші. Бо держава у нас кримінально - олігархічна.
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09.05.2024 20:33 Відповісти
Эх, действительна, придумали нипанятна зачем. Ваабще фсе дикларации нипанятна зачем придумали. Отменяем все до окончания войны чтобы у кормушки повыводили деньги под прикрытыем заботы о бизнесе(интересно, еще тупее отмазки не придумали)
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09.05.2024 21:16 Відповісти
Так, а где проблема задекларировать?
Госслужащие декларируют, все, большинство из которых не имеют возможность приобрести и пользоваться имуществом стоимостью больше своих доходов. Потому что большинство не имеют доступа к коррупционным схемам и должностям, но всё равно декларируют и тратят время на заполнения деклараций. А фирму иностраннуюоткрыть хватило сил и умения, а задекларировать проблема, и расходы на бухгалтерию.
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09.05.2024 21:35 Відповісти
Совкова спадщина. Нажаль в уяві більшості бізнес - це грубі капіталісти, а народ - це робітничій клас, який нещадно експлуатують. Тому в заголовку не КІК, а саме "офшори" (яких в принципі вже майже немає). Тому у пересічної людини проблема цієї звітності викликає асоціацію тільки з уявним коломойським. Ніхто не думає наприклад про переселенця, який/яка зареєстрував в Польщі чи в Естонії власну компанію. І чесно заробляє на життя і платить податки в тій самі Польщі чи Естонії. І можливо навіть і не знав, що окрім польського бухгалтера треба ще платити і українському, і що до сьогодні вже був винен український податковій кілька тисяч доларів за те, що не відзвітував в Україні про компанію за кордоном.
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10.05.2024 02:53 Відповісти
Та звідки тоді у 23 році в Україні з'явитись новим 1200 мільонерам. Завдяки таким слугам зеленского.
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09.05.2024 13:16 Відповісти
Ве нє панімаєте: чим більше мільйонерів, тим більше робочих місць і тим краще для економіки. )
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09.05.2024 13:25 Відповісти
Закордонної...он в Хорватії готелі купують,і в Італії вілли...слугі наріду...
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09.05.2024 15:44 Відповісти
Готель - це підприємство. А вілла - ні. Бо на відміну від готелю, доходу не приносить, одні витрати, та ще й які... Бюджету України не вистачить, щоб ті витрати перекрити.
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09.05.2024 20:42 Відповісти
зараз зелебоби прибіжать та будуть всиратися що це добре.
За аФшори з міліонами штрафу нема, а за те що не бажаєш вмирати за цих покидьків - штраф.
Сюр.
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09.05.2024 13:18 Відповісти
Тепер "ухилянти" будуть покривають витрати.
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09.05.2024 13:45 Відповісти
Прєлєстно. )))

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09.05.2024 17:38 Відповісти
От ми й побачили пріорітетний напрямок державної політики. *******. Я похлопаю.
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09.05.2024 13:18 Відповісти
Зробили усіх разом !
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09.05.2024 13:46 Відповісти
Аааааа! Як це по зеленому 😂😂😂
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09.05.2024 13:22 Відповісти
Як зручно писати закони для себе, любимих.
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09.05.2024 13:23 Відповісти
Особливо, коли знаєш, що тебе не мобілізують.
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09.05.2024 13:32 Відповісти
Такі "закони" для корупціонерів мобілізують громадян в загони Лінча.
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09.05.2024 13:33 Відповісти
Казнокрада обижать нельзя,это основа общества.
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09.05.2024 13:51 Відповісти
У них своя Україна, це дійна корова і яловичина. В ролі корови ми і є.
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09.05.2024 14:27 Відповісти
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09.05.2024 14:37 Відповісти
оу...
знову про єрмака заговорили.
пів року мовчали.
до чого це?
готують "уряд єдності і порятунку"?
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09.05.2024 14:42 Відповісти
Суки...чесних підприємців, у тому числі - виробників зброї, - прессують, а оффшорникам - "на час війни" індульгенцію виписсують. Це офшорники найбільш постраждалі, чи що?!
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09.05.2024 14:46 Відповісти
Так Арахамія і казав що офшори то добре...от і "улучшили"...ще...
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09.05.2024 15:23 Відповісти
Вы нипанимаети, эта же для биснеса. Бизнес на банковой вон как просил не светить офшоры
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09.05.2024 21:18 Відповісти
Кому шо -- кому чо - кому хер через плечо
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09.05.2024 14:48 Відповісти
Вони навмисне будуть тримати країну у стані війни, щоб сидіти на посадах довічно!
Вже видно, що вони не приймають рішень потрібних для перемоги та демотивують суспільство!
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09.05.2024 14:48 Відповісти
Потрібно давно було виходити на мітинги і акції протесту як тіки починалися скандали з крадівництвом зеленого шобла гнати його і оточення !!! Що казали деякі , **** нападе нізя .Він і так напав завдяки цій владі ! Апетит приходить під час їжі так і з крадівництвом все мало ! По закону оте 15 травня ніхто і ніщо , воно нелегативний і закони його теж !!! Отих ворів разом з ним в окопи до хлопців на фронт , оп , 95 квартал і слуг скопом і війна закінчиться на другий день !!!
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09.05.2024 15:16 Відповісти
все для нас. Володя, продовжуй в тому ж напрямку
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09.05.2024 14:54 Відповісти
Андруша купив лояльність підприємців.
Картіна маслом!
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09.05.2024 14:56 Відповісти
Одні плачуть другі крадуть і скачуть ! Уряд уродів , мало того що це шобло привело повномасштабне вторгнення крало тоді і зараз як в останній день живуть ! Зелених мародерів на війні і крові розстрілювати пора по закону військового стану ! Рік ес і США розвідки носом тикали зе і кодло що буде вторгнення готовтесь! Що зе казало ? Відповідь ***** хоче миру він в очі дивився мир там бачив ! Крали уроди , дороги, стадіони будували ! Де ті дороги і стадіони ? Відповідь не має ,скільки грошей вкрав вор смотрящий К.Тимошенко і як з гусака вода , все в асвальт а не в зброю і в інженерні споруди ! І зараз вигідно крадуть так що ні одна влада так не крала ! Тому наркоману , ЧОТИРИЖДИ ухилянту і його шоблу на все і всіх похер ! Їм уродам навіть не стидно дивитись в очі мятирям,дружинам і дітям загиблих воїнів !!!
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09.05.2024 15:01 Відповісти
На Майдане Незалежности поставили памятник неписяющему мальчику.
- А чего он не писяет? - удивился один прохожий.
- А это украинский мальчик, он терпит!
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09.05.2024 15:12 Відповісти
Але вічно він терпіти не буде, терплячка в українців не гумова...
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09.05.2024 18:20 Відповісти
сподіваємося що "пасивний супротив" переросте в "активний", бо щоб ге стало пізно
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10.05.2024 00:38 Відповісти
Оце, я розумію тема! Грабуй не зупиняйся... ЯнукОвощ мабуть лікті не кусає - гризе. Щоб зараз повернути все в зад, він би перший на майдан вибіг. От суки! Вдавило б вас.
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09.05.2024 15:12 Відповісти
А тепер будуть запитувати, чому ніхто йти воювати?
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09.05.2024 15:13 Відповісти
Бо бурятинападуть, крім конче заспи і буковеля звичайно... Оскільки звідти нікого не мобілізують - то туди буряти не зайдуть мабуть...
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09.05.2024 17:39 Відповісти
там буряти по дизайну не підійдуть....
Що вас теж забімбали кричалочки про це все?
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10.05.2024 00:39 Відповісти
це є проект.є рашистська відповідь "зелених зрадників України" на призиви США ДО "ЗЕЗЕДЕНТА" про необхідністьборотьби з корупцією і проведенням реформ .без котрих дальніша допомога Україні буде неможлива.Рівно.як вирок по бабломойському .котрий був винесений для того.щоб "зезедент" не виконував вимогу США видати 2бенямойского2 правосуддю США.в якого є звинувачення у відмиванні грошей з України
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09.05.2024 15:14 Відповісти
"Хуже не будет"
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09.05.2024 15:15 Відповісти
Злодії сховали злодіїв.
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09.05.2024 15:15 Відповісти
бідні будуть воювати за багатих. щоб вони й надалі ухилялись від сплати податків на які ми воюємо... це, мабуть, смішно...
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09.05.2024 15:16 Відповісти
Так обізяна і аферист арахамія озвучував два закони , перший заробляеш 35 тис . Бронь гарантована . Другий 20 тис. Кожен місяць сплачуеш і гуляєш останні больні ,криві , храмі і бідні на фронт !!! Армія робітнича селянська в нас я радянському союзі тоді теж ні мажори не служили ні дітки чиновників !!! А ще є спец списки і спец резерв яких у військоматі не має ! А це менти ,вохр , держ охорона пенсіонери 40,45,50 років резерв здорових , навчених в яких держава гроші вкладала і платила виплати тільки вони гуляють і їм пох на все . Знаю таких двох хрін загонеш до війська ! Один до вторгнення по мацквах катався а другий лазе з текою під мишкой по місту в приватній охоронній фірмі і спати він на війну хотів . Питання а як же в їх присязі народу , служити і захищати . Одним словом влада покидьків, мародерів і уродів разом із ( найвеличнішим ) лідером ********** ! А яб сказав не лідером а пі***ом !!!
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09.05.2024 15:43 Відповісти
Арахамія по Закону взагалі не міг стати депутатом. А воно ще і керує.
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09.05.2024 18:27 Відповісти
Був клуб "білого бізнесу"...а став клуб "бізнесу офшорів"...тепер Арахамія і Ко "запряцюють"...
А ФОПам - ще більше перевірок та штрафів...і конфіскацію...
Чергове "пакращення"...☹️
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09.05.2024 15:20 Відповісти
Преференции для теробороны Монако.
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09.05.2024 15:21 Відповісти
Дайте грошей, бо в офшори немає що виводити!
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09.05.2024 15:58 Відповісти
Ну, разве теперь власть будет заинтересована в окончании войны?
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09.05.2024 16:00 Відповісти
до останнього українця!!! Чи ви забули?
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10.05.2024 00:42 Відповісти
єрмак і зе рухають країну в прірву і в сторону росіі
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09.05.2024 16:48 Відповісти
тримайте злодія
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09.05.2024 16:49 Відповісти
Це ж не є ухилянство, там штрафи зростають, а тут для нормальних пацанів старались. " Про це просив бізнес"... Отож - по ділам їх , пізнаєте їх... Добавити нічого,хіба вивести і поставити до стіни......
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09.05.2024 17:11 Відповісти
Могу сказать одно, ни куя толку не будет пока у руля упыри и барыги, просто *******...
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09.05.2024 17:33 Відповісти
ОФШОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ ПОВИННІ БУТИ ЗАКРИТІ !!!!!
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09.05.2024 18:03 Відповісти
Як що чесно, то опозиція в Україні як завжди для мебелі.......
В Німеччині чи США чиВеликобританії суспільство би піднялось як один у протестах, а у нас головна опозиція у ВР ні пари з уст, що там вже про звичайних громадян.
ЦЕ НЕ ОПОЗИЦІЯ.
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09.05.2024 18:07 Відповісти
ВІЙНА!!!!!!
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10.05.2024 00:42 Відповісти
У війну за крадіжку і держзраду розтрілюють - це для простих людей війна, для влади і "опозиції" все нормально і квіточкі розтуть.
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10.05.2024 12:37 Відповісти
Хоча я за П.О.Порошенко та партiю ЕС, але менi не зрозумiла
iх позиция! Так, я знаю, що Порошенко до кiнця вiйни обiцяв
не критикувати владу, але до чого це призвело?! "Влада" зовсiм
знахабніла i кидае нас в прiрву... До кiнця вiйни чи до кiнця
Украiни, як держави? Дуже мене засмучуе така позицiя... А в цей
час гинуть цивiльнi, дiточки та кращi сини i дочки Ненькi... 😥😠
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10.05.2024 10:53 Відповісти
Нажаль це так - у "опозиції" своя одежина ближче до тіла.
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10.05.2024 12:35 Відповісти
На жаль, виходить, що так воно і є. 😥
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10.05.2024 16:27 Відповісти
Тобто вони в офшорах , а ми в окопах?! ПНХ!
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09.05.2024 18:39 Відповісти
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09.05.2024 19:42 Відповісти
....кидали,патужні .СОРОМНО.
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09.05.2024 20:07 Відповісти
Авшоры , ну ну, так может и долги по комуналке отложем, пока война , пени, проценты ?
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09.05.2024 20:14 Відповісти
Ага,вже,розігнались вони!!!В мене на днях незрозуміле виконавче провадження за якийсь штраф семирічної давності,а за який виконавець і назвати не міг.1100 гривень.І я заплатив.Інакше ніяких нотаріальних дій не проведеш!!!
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10.05.2024 00:46 Відповісти
Я розмовляла з переселенкою-вона з Слов"янська.
Так вона, будучи переселенкою, платить комуналку
за квартиру у Слов"янську...
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10.05.2024 10:59 Відповісти
Ох і підари, а штрафи за ухилення від мобілізації прийняли. Від таких новин тільки мотивація пропадає у громадян.
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09.05.2024 20:45 Відповісти
Одним окопи, а іншим офшори.
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09.05.2024 21:32 Відповісти
Вони дійсно думають, що безсмертні?
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09.05.2024 23:32 Відповісти
ні, вони просто знають, що в Україні 73% клінічних ідіотів.
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10.05.2024 03:06 Відповісти
В то время, как власть взялась кошмарить украинцев, для своих у нее другие подходы. Даёшь вывод капитала в офшоры, нет денег - Запад обязан. Украинцы им все должны - воевать, платить налоги. Им все обязаны, кроме их самих и их окружения. Смотрите, ребятки зелёные, останетесь в стране со своими друзяками и пенсами. Остальные уедут. Если сможете путина остановить.
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10.05.2024 11:37 Відповісти

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