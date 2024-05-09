"Цей проєкт вів Єрмак": Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни (оновлено)
Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.
Відповідну поправку до законопроєкту №10168-2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що ухвалені поправки не лише скасовують штрафи за неподачу звітів про КІК до кінця воєнного стану, а і дозволяють надавати звітність щодо трансфертного ціноутворення, підготовлену за законодавством країни реєстрації КІК, а також уточняють норму по врахуванню процентних витрат КІК.
"Це те, про що просив бізнес на робочих групах по проєкту №8137 і про що ми домовились з Мінфіном", – написав Гетманцев у Telegram.
Своєю чергою співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, що ці поправки – це результати роботи ради підприємців під головуванням голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Щойно Рада проголосувала за правку, що переносить відповідальність за ненадання звітності про КІК та відповідальність за можливі наслідки після надання такої звітності на період після закінчення військового стану. Цей проєкт спільно з Радою підприємців вів Андрій Єрмак і Юлія Свириденко. Ця тема непокоїла тих підприємців, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній", – написав Гороховський у Facebook.
Він запевнив, що сам подав звітність про свої іноземні компанії своєчасно.
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Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії.
У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання – до 151 тисячі гривень. Втім у процесі звітування контролери стикаються з низкою неврегульованих питань.
Читайте детальніше у матеріалі: Українці мають відзвітувати про свій бізнес за кордоном до 1 травня. Які труднощі виникають?
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Раджа з казки "Золота антилопа".
Проблема в том что у нас по факту совково-полицейское государство, в том числе в области финансов.
Вот придумали в Раде такой закон (не понятно зачем), который обязывает граждан Украины просто декларировать имеющуюся компанию, открытую в другой стране. Без каких либо притязаний на доходы этих компаний, потому что они являются налоговыми резидентами тех стран, где зарегистрированы.
И вот если владелец такой компании не подал отчётность, то ему огромный приогромный штраф. Вот просто так им захотелось брать с тебя штраф.
Возникает резонный вопрос, а зачем все это? Кому нефиг делать?
Это очень тупой закон, который бизнесу и государству ничего не даёт, но обкладывает бизнес немыслимыми штрафами в случае не подачи отчётности или ошибки в ней.
В итоге, бизнесу нужно найти бухгалтера для подачи отчётности, заплатить ему, подать вовремя (иначе огромный штраф). Со стороны выглядит просто как канал пополнения бюджета для государства методом выкручивания рук и затягивания удавки на шее, ведь это намного проще чем создавать бизнес-климат в стране для пополнения бюджета.
Справи набагато гірші. Бо держава у нас кримінально - олігархічна.
Госслужащие декларируют, все, большинство из которых не имеют возможность приобрести и пользоваться имуществом стоимостью больше своих доходов. Потому что большинство не имеют доступа к коррупционным схемам и должностям, но всё равно декларируют и тратят время на заполнения деклараций. А фирму иностраннуюоткрыть хватило сил и умения, а задекларировать проблема, и расходы на бухгалтерию.
За аФшори з міліонами штрафу нема, а за те що не бажаєш вмирати за цих покидьків - штраф.
Сюр.
знову про єрмака заговорили.
пів року мовчали.
до чого це?
готують "уряд єдності і порятунку"?
Вже видно, що вони не приймають рішень потрібних для перемоги та демотивують суспільство!
Картіна маслом!
- А чего он не писяет? - удивился один прохожий.
- А это украинский мальчик, он терпит!
Що вас теж забімбали кричалочки про це все?
А ФОПам - ще більше перевірок та штрафів...і конфіскацію...
Чергове "пакращення"...☹️
В Німеччині чи США чиВеликобританії суспільство би піднялось як один у протестах, а у нас головна опозиція у ВР ні пари з уст, що там вже про звичайних громадян.
ЦЕ НЕ ОПОЗИЦІЯ.
iх позиция! Так, я знаю, що Порошенко до кiнця вiйни обiцяв
не критикувати владу, але до чого це призвело?! "Влада" зовсiм
знахабніла i кидае нас в прiрву... До кiнця вiйни чи до кiнця
Украiни, як держави? Дуже мене засмучуе така позицiя... А в цей
час гинуть цивiльнi, дiточки та кращi сини i дочки Ненькi... 😥😠
Так вона, будучи переселенкою, платить комуналку
за квартиру у Слов"янську...