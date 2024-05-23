Ажіотажний попит: Театр імені Франка змінить правила продажу квитків і зробить їх іменними

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка планує впровадити систему продажу іменних квитків на свої вистави через ажіотажний попит та дії перекупників.

Про директор та художній керівник театру Євген Нищук розповів в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, театр співпрацює зі слідчими органами, щоб припинити схеми спекулятивного перепродажу квитків на вистави театру в інтернеті та проведення фейкових вистав.

"Ми почали співпрацювати зі слідчими органами, і це стосується не тільки спекулятивного виставляння квитків на OLX, а також і фейкових вистав, які йдуть по Україні, використовують нашу назву, навіть наші фотографії", – сказав Нищук.

Водночас він анонсував нову систему продажу квитків на вистави театру, яка має ускладнити спекуляції.

"Ми вдосконалюємо систему продажу, почали працювати з Мінцифрою, залучили команду фахівців, які "реанімують" нашу дещо застарілу систему, яка працювала недосконало та з рядом проблем. Ми йдемо до системи, аналогічної продажу квитків на "Укрзалізниці", з авторизацією через застосунок "Дія", – розповів Нищук.

Він додав, що запустити новий формат продажу квитків у тестовому режимі планують до липня.

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Нищук запевнив, що театр не планує підвищувати ціни на квитки, оскільки має зобов’язання щодо доступності.

"Суттєве підвищення ціни – це порушення прав наших глядачів, зокрема, пільгових категорій, які приходять на вистави за 100-150 гривень. У нас є наш відданий глядач, який все життя ходив до театру, і ми не маємо права йому сказати: ми зараз квитки по кілька тисяч зробимо", – сказав він.

Водночас театр продовжить практику показу окремих благодійних вистав з квитками по 5-6 тисяч гривень, зібрані кошти від яких йдуть на потреби Сил оборони, додав Нищук.